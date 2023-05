Con un comunicato ufficiale la Lega Serie B ha reso noti date e orari dei play off e dei play-out: si parte giovedì 25 maggio per lo spareggio retrocessione, mentre il giorno successivo toccherà a Sudtirol-Reggina inaugurare il percorso per salire nella massima serie. Di seguito il percorso completo.



PLAYOFF PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A



Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023 – ore 20.30:

SÜDTIROL - REGGINA (A)

Sabato 27 maggio 2023 – ore 20.30:

CAGLIARI - VENEZIA (B)



Semifinali (andata)

Lunedì 29 maggio 2023 – ore 20.30:

Vincente A - BARI

Martedì 30 maggio 2023 – ore 20.30:

Vincente B - PARMA



Semifinali (ritorno)

Venerdì 2 giugno 2023 – ore 20.30:

BARI - Vincente A

Sabato 3 giugno 2023 – ore 20.30:

PARMA - Vincente B



Finali

Giovedì 8 giugno 2023 – ore 20.30 (andata)

Domenica 11 giugno 2023 - ore 20.30 (ritorno) *



*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.



PLAYOUT PER LA PERMANENZA NEL CAMPIONATO SERIE B



Giovedì 25 maggio 2023

Ore 20.30 – COSENZA - BRESCIA



Giovedì 1° giugno 2023

Ore 20.30 – BRESCIA - COSENZA