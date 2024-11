Serie B - Anticipo 13esima giornata(calcio d'inizio alle ore 20:30)(3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; A. Oyono, Barcella, Darboe, Gelli, Marchizza; Ambrosino, Kvernadze. (A disp. Sorrentino, Ghedjemis, Vural, Begic, Garritano, Bettella, J. Oyono, Canotto, Lusuardi, Cichella, Sene). All. Greco.(4-3-3): Desplaches; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Le Douaron, Di Mariano. (A disp. Nespola, Sirigu, Lund, Brunori, Ranocchia, Vasic, Di Francesco, Appiah, Henry, Buttaro, Pierozzi, Peda). All. Dionisi.

(calcio d'inizio alle ore 20:30) è l'anticipo che apre la 13esima giornata di campionato in. Reduci dai pareggi con Pisa, Sudtirol e Catanzaro, i padroni di casa del nuovo allenatore Leandro Greco (che ha preso il posto dell'esonerato Vivarini) si presentano a questa sfida all'ultimo posto in classifica con 9 punti, 7 in meno dei rosanero che sono in zona playoff a quota 16 dopo il pareggio di Mantova e la sconfitta in casa contro il Cittadella.Greco non può contare sugli infortunati Cittadini, Pecorino e Tsadjout. Dionisi deve fare a meno degli indisponibili Baniya, Blin, Gomis e Saric. Interessante la sfida tra due giovani talenti italiani:

Arbitra Marchetti, assistito da Mondin e Mokhtar con Marotta quarto uomo, Baroni e Paganessi al Var.Nel prossimo turno, dopo la sosta per le nazionali, domenica 24 novembrenel posticipo.