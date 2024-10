Ufficiale, il Frosinone esonera Vivarini: al suo posto l'ex Roma Leandro Greco

Getty Images

Ilha deciso di cambiare:non sarà più l'allenatore. Il club ciociaro ha esonerato il proprio allenatore per provare a dare una sterzata e rialzarsi dall'ultimo posti in classifica in Serie B. Al suo posto, promosso dalla Primavera, ex centrocampista tra le altre della Roma.- L'annuncio l'ha dato Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, nel corso della conferenza stampa di questa mattina: "Questa mattina alle 7:30 abbiamo deciso di sollevare il tecnico Vincenzo Vivarini. Non siamo felici di questa scelta ma vogliamo togliere a tutti gli alibi. La squadra la prenderà Leandro Greco e il suo staff e non provvisoriamente. In estate era stato assunto per fare un percorso e crediamo che sia all'altezza di questo fare questo percorso. Non possiamo fare la presentazione in questo momento, la faremo prima della gara col Pisa", riporta Tuttofrosinone.com.

- Stirpe annuncia anche altri due provvedimenti: "La società ha deciso di assumere due provvedimenti: squadra in ritiro già da questa mattina a Castel di Sangro fino a tempo interminato. Vedremo settimana prossima cosa fare avendo settimana prossima una doppia trasferta. Si resterà in ritiro fino a che non mi dimostrerò di avere, entusiasmo, energia e sarà connessa con gli obiettivi della società. Ci sarà un regolamento con uso parsimonioso del cellulare".- "Vivarini è stato assunto per fare un progetto a lungo termine qui ed essendo un allenatore nuovo in un ambiente con le scorie della retrocessione aveva bisogno di tempo. Era giusto riflettere e fare il percorso. Non è stato fortunato ed è stato tirato fuori in causa come parafulmine. Variare modulo infatti significa provare a trovare soluzioni e non che sia in confusione. Per me è sintomo di intelligenza il provare a cambiare le cose. Cosa fare sul mercato lo sa Angelozzi, poi sicuramente noi non lesineremo sforzi ma sempre all'interno dell'equilibrio finanziario".

- "No non abbiamo contattato nessuno. Siamo bersagliati da settimane da richieste che abbiamo rimandato cortesemente al mittente".