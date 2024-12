Getty Images

Serie B, il Sassuolo rafforza la leadership: per i bookmaker sarà subito promozione

39 minuti fa



L'ultimo turno del campionato cadetto ha rafforzato la leadership del Sassuolo. La sconfitta dello Spezia sul campo del Palermo e il pari interno del Pisa contro il Cosenza hanno permesso alla squadra di Grosso – vincente nel derby contro la Reggiana - di portare a 3 e 4 punti il vantaggio, nell'ordine, sul secondo e sul terzo posto: ora la vittoria della Serie B dei neroverdi si gioca a 1,33, mentre quella dello Spezia di D'Angelo è in lavagna a 4,90, seguita dal Pisa di Inzaghi a 5,40. Più attardata la Cremonese - reduce da due vittorie di fila – offerto a quota 15, ma i lombardi ispirano la fiducia nei bookie nelle quote promozione: dati a 2,50 come il Palermo, con i rosanero che mancano dal 2017 nel massimo campionato. Il salto di categoria di un Bari imbattuto da tredici partite (quattro vittorie e nove pareggi) è proposto a 5,50. Una promozione del Brescia o della Salernitana, al momento ottava e quindicesima in classifica ma in piena corsa per i playoff, pagherebbe 7 volte la posta puntata.