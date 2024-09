Getty Images

Serie B: la Cremonese cala il poker e convince i bookie, sfida al Palermo per la vittoria del campionato

28 minuti fa

Una prova di forza per mandare un messaggio chiaro a tutte le pretendenti. La Cremonese sbanca il campo del Sassuolo con un sonoro 4-1 nella quarta giornata di Serie B, confermandosi squadra matura e decisa a tornare in Serie A dopo l'obiettivo sfumato ai play-off lo scorso anno. Anche gli esperti di Sisal vedono i grigiorossi come favoriti per la vittoria del campionato a quota 5, alla pari del Palermo, che continua a conservare la fiducia dei bookie nonostante un avvio a rilento. Segue tra 7,50 e 8 proprio il Sassuolo, mentre Spezia e Pisa, ancora imbattute (due pari e due successi a testa) e in testa alla classifica sono in lavagna rispettivamente a 10 e 11. Più indietro la Sampdoria, che sotto la nuova guida di Sottil parte da una quota di 15.