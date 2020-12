Sette anni dopo la finale dei play off di Serie C, che vide trionfare il Frosinone ai danni del Lecce, salentini e ciociari incrociano nuovamente i guantoni nel big-match dell’undicesima giornata di Serie B. Domenica pomeriggio, al Via del Mare, i padroni di casa guidati dall’ex Corini in panchina, partono favoriti, secondo i quotisti, a 1,90 rispetto al 4,40 dei gialloazzurri di Nesta. Si scende per il pareggio, in quota a 3,25, che, tra le due, non si verifica da ben 45 anni.

Il Lecce arriva alla sfida da cinque Over consecutivi, il Frosinone da due: così, riporta agipronews, una gara con più di 3 gol è data a 1,70 rispetto al 2,08 dell’Under. Il 2-1 salentino, punteggio dell’ultima vittoria stagionale in campionato dei giallorossi, si gioca a 8,00 mentre il 3-1 per il Frosinone, risultato uscito già in tre occasioni nelle sfide tra le due squadre, pagherebbe 30 volte la posta.