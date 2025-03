Serie B LIVE: alle 15 Cremonese e Juve Stabia, poi Samp-Palermo e Brescia-Cesena

Prosegue la 29esima giornata di: dopo la vittoria che rilancia il Cosenza nella gara d'apertura contro la Reggiana, il programma del sabato prevede ben sei partite, quattro alle 15, una alle 17:15 e una alle 19:30.Si parte con il big match trae con lache va in casa del. Contemporaneamente, in campo ancheAlle 17:15 c'è, gara tra due squadre blasonate che cercano punti per la zona playoff (8 le lunghezze di distanza tra blucerchiati e rosanero in favore di questi ultimi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui la Serie B in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Alle 19:30 chiude, coi romagnoli in cerca di slancio a quota 40 punti e in piena zona playoff.