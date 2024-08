Serie B, non omologato il risultato di Cittadella-Pisa: possibile 3-0 per i toscani. Il motivo

Redazione CM

39 minuti fa



L'esito della partita tra Cittadella e Pisa, terminata con il risultato di 1-1, potrebbe clamorosamente cambiare dopo che il club toscano ha riscontrato un'irregolarità nella formazione veneta. La Lega Serie B, quindi, non ha omologato il risultato e adesso i nerazzurri presenteranno ricorso, con l'obiettivo di ottenere la vittoria per 3-0 a tavolino.



IL CASO - La decisione della Lega Serie B di non omologare il risultato è dovuta al fatto che l'attaccante dei granata Jacopo Desogus, subentrato nel secondo tempo, non figurava nella distinta della squadra di casa. Nella nota del Giudice Sportivo si legge: "Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: ​Cittadella-Pisa sub iudice". Se il ricorso dovesse essere accettato, potrebbe esserci il margine per il 3-0 a tavolino in favore del Pisa.