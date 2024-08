Serie B: chi sono gli squalificati dopo la seconda giornata

per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.Nicola (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.Charles Mongind (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

per avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava un'interruzione di circa trenta secondi e una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere, al 14° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.