ContinuanoNOW per la stagione. Sabato si torna in campo per accedere alla fase nazionale e conquistare l’ultimo posto a disposizione per la Serie B, mentre domenica in scena la lotta per la salvezza, con le squadre arrivate tra la sedicesima e la diciannovesima posizione che si sfideranno nei playout.- Sempre domenica, alle 9.30, appuntamento speciale in diretta su Sky Sport 24. Il miglior marcatore all time della Serie C, Felice Evacuo, sorteggerà gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale. I playoff della Serie C NOW entrano, dunque, nella fase clou: il 14 e il 18 maggio si giocheranno le sfide di andata e ritorno.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui i playoff e i playout di Serie C in diretta su SKY SPORT

GUARDA SU SKY SPORT

Secondo turno playoff del gironeOre 20.30Perugia-Rimini Sky Sport 253Taranto-AZ Picerno Sky Sport 254

Atalanta U23-Legnago Salus Sky Sport 255Triestina-Giana Erminio Sky Sport 256Casertana-Audace Cerignola Sky Sport 257Ore 21Pescara-Juventus Next Gen Sky Sport 252Playoutore 18Monterosi Tuscia-Potenza Sky Sport 251

Fiorenzuola-Novara Sky Sport 252Recanatese-Vis Pesaro Sky Sport 253Virtus Francavilla-Monopoli Sky Sport 254