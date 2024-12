Serie C, spazio ai giovani: 114 giocatori cresciuti nei vivai

Chiamatela la Serie C dei giovani. Sì, perché lo sarà sempre di più. I numeri degli Under 22 cresciuti nei vivai dei club di C sono in aumento, parlano i dati:. I risultati di quella che viene chiamata "Riforma Zola" iniziano a vedersi.- Rispetto all'annata scorsa c'è stato un aumento del 48% di giocatori nelle liste settore giovanile. "Ben 40 squadre su 57 - si legge sul quotidiano - hanno impiegato giovani Under 22 dei propri vivai, ossia il 70% del totale, salendo del 27% rispetto alle 32 della precedente annata.". Numeri alla mano quindi la Serie C sta diventando sempre di più il campionato dei giovani, quello dove mettersi in vetrina per fare esperienza e trovare continuità.

- Nei prossimi anni questo percorso verrà portato avanti investendo anche su impiantistica e formatori tecnici., mentre dal 2028-29 all'interno della lista del settore giovanili ogni società dovrà inserire almeno otto giovani formati nel proprio club.