Serie C, Taranto e Turris a rischio esclusione: tre scenari, la classifica può essere stravolta

La classifica deldipotrebbe subire un profondo sconvolgimento la prossima settimana., in difficoltà finanziaria e già colpite da penalizzazioni per inadempienze amministrative, rischiano di essere estromente dal campionato.Fino ad ora, laè stata penalizzata di undici punti e si attesta in penultima posizione con 6 punti, mentre il Taranto, a cui sono stati sottratti ben diciannove punti, occupa l'ultima posizione con un bilancio di meno 6. Le normative federali impongono infatti a tutte le società di Serie C di dimostrare,, di aver regolarizzato gli emolumenti, le ritenute IRPEF e i contributi Enpals.Per queste due società si delineano tre possibilità:. Qualoraprovvedessero a saldare sia gli emolumenti relativi al trimestre novembre-gennaio che le pendenze pregresse, la stagione proseguirebbe senza ulteriori conseguenze; un pagamento parziale comporterebbe invece l'applicazione di ulteriori decurtazioni in classifica, mentre l'assenza di qualsiasi pagamento entro il termine previsto, la mezzanotte del 17 febbraio, porterebbe alla loro esclusione dal campionato, con la conseguenza che tutti i risultati ottenuti contro di esse verrebbero annullati, beneficiando in particolare le squadre che non erano riuscite a raccogliere punti nelle partite giocate contro Taranto e Turris.Audace Cerignola 51 (-0)Avellino 46 (-0)Monopoli 45 (-3)Benevento 43 (-3)Crotone 40 (-3)Potenza 39 (-3)Picerno 36 (-0)Catania 35 (-3)Trapani 34 (-4)Sorrento 33 (-4)Juventus Next Gen 31 (-3)Giugliano 31 (-6)Foggia 29 (-3)Team Altamura 26 (-6)Cavese 26 (-3)Latina 25 (-4)Casertana 21 (-6)Messina 18 (-6)Turris 5 (-1)Audace Cerignola 48p (-3)Benevento 43p (-3)Monopoli 42p (-6)Avellino 42p (-4)Crotone 40p (-3)Potenza 38p (-4)Catania 37p (-1)Giugliano 37p (-0)Picerno 33p (-3)Sorrento 33p (-4)Juventus Next Gen 33p (-1)Trapani 32p (-6)Team Altamura 31p (-1)Foggia 29p (-3)Cavese 29p (-0)Latina 26p (-3)Casertana 23p (-4)Messina 21p (-3)Taranto -7p (-1)Audace Cerignola 48p (-3)Avellino 42p (-4)Benevento 40p (-6)Monopoli 39p (-9)Crotone 37p (-6)Potenza 35p (-7)Catania 34p (-4)Picerno 33p (-3)Giugliano 31p (-6)Juventus Next Gen 30p (-4)Sorrento 29 p (-8)Trapani 28 (-10)Foggia 26 (-6)Cavese 26 (-3)Team Altamura 25 (-7)Latina 22 (-7)Casertana 17 (-10)Messina 15 (-9)