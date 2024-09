Serie D, colpo del Prato: preso Rossi dall'Empoli

51 minuti fa



Mercato ancora aperto in Serie D, dove il Prato ha chiuso in queste ore un colpo importante per il centrocampo: dall'Empoli arriva il classe 2003 Alessio Rossi. Piede destro e qualche presenza nelle Under nazionali (8 gare e 2 gol con l'U17, 3 partite con l'U19), è un rinforzo importante per la categoria e per il Prato che tra 4 giorni debutterà in campionato in casa del Ravenna nella prima giornata del girone D.



CHI E' ALESSIO ROSSI, IL NUOVO ACQUISTO DEL PRATO - Nonostante l'età - farà 21 anni a dicembre - Rossi ha una buona esperienza alle spalle con 95 partite tra i professionisti tra le quali più di 40 in Serie C. Con la Primavera dell'Empoli ha vinto anche uno scudetto Primavera giocando cinque partite in Youth League. In Lega Pro ha giocato da titolare con le maglie di S.D. Tavernelle e con il Foggia.