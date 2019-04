La SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato riporta in prima pagina due grandissimi nomi della nostra rubrica. Il vincitore assoluto è il grande LUANO70 che ancora una volta ne mette in fila tante, a quota di 8 contro 1. Eccole.



JUVENTUS



ASCOLI X2



CARPI X2



COSENZA X2



CITTADELLA OVER 1,5



PERUGIA OVER 1,5



BRESCIA OVER 1,5



Occhio a Kyappy80, che con due ambi di gran classe totalizza un 7,5/1 e un 5,09/1. E il tutto, parlo di Luano e Kyappy, in una giornata spaventosissima per difficoltà (a dama anche Iulius82, che infila un raddoppio).





Ottima la SFIDA della domenica. Il terno del nostro amico 2627 è stato eccellente ed è stato il più alto. Eccolo.



FIORENTINA X



NAPOLI



BOLOGNA



Alla quota di 15.70/1.



E della settina del Kobrarossonero ne vogliamo parlare? E' arrivato solo a un passo dal vincitore, a quota 14,54. Settina con combo mica fusilli al pomodoro!



Ma non è finita qui. Il "valente" Tikitaka, che è con noi dagli albori di questa rubrica, ha preso l'aria giusta arrivando vicinissimo a quota 13/1 con una sestina da brivido. Anche Edo77 al traguardo con un terno da gol a 5,5/1 che aveva subito catturato la mia attenzione.



Scaldate i motori per la SFIDA di martedì e quella di mercoledì, c'è l'infrasettimanale di Serie A!