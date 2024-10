Shakhtar-Atalanta, le pagelle di CM: Lookman show, nerazzurri sul velluto

AFP via Getty Images

Quasi inoperoso nel primo tempo. Un paio di squilli degli ucraini nel secondo, ma era sulla traiettoria.Fiato sospeso per le sue condizioni fisiche, problemi negli ultimi minuti. Dominante.Trova la prima rete in Champions. Problemi all'anca per lui, resta negli spogliatoi.Grande assist per Lookman, nel raddoppio. Arriva sulla palla sempre prima degli avversari.Anche per lui è il primo gol in Champions League, prestazione molto positiva.Recupera palloni, in anticipo sugli ucraini.

Tanta sostanza, rischia di segnare un gol ma non è preciso.Solo il palo gli nega il gol. Assist anche stasera.Nel vivo del gioco costantemente. Prova a trovare il gol e si intende con i compagni.Poco preciso nel tirare in porta.Le azioni d'attacco passano da lui, gol e assist. Più una traversa.Nel primo tempo la sua Atalanta sbaglia qualche gol ma domina l'incontro. Li recupera nel secondo tempo. Ammonito per proteste.Entra bene e ci prova un paio di tiri in porta.

Riznyk 5,5Bondar 5,5Ghram 5Matviyenko 5,5Gomes 6Kryskiv 5Stepanenko 4,5Pedro Henrique 4Sudakov 5Zubkov 5,5Eguinaldo 546' Konoplia 663' Traorè sv63' Kevin sv63' Bondarenko sv75' Newerton svAll. Pusic 4,5