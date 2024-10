AFP via Getty Images

Gioia e poi intoppo per, difensore albanese dell'che dopo aver segnato il gol dello 0-1 in casa dello Shakhtar Donetsk nella seconda giornata di League Phase in Champions, è stato costretto a uscire dal campo a causa di un problema fisico.Fortunatamente per la Dea, secondo quel che filtra nell'immediato,: anche se dovesse rendersi necessario uno stop, se così fosse, non sarebbe di grande entità. Le sue condizioni sono da valutare in vista della settima giornata di campionato, Atalanta-Genoa, in programma sabato alle ore 18.