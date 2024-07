Shevchenko a 1vs1: "Ronaldo il migliore della nostra generazione. Maldini e quel retroscena...'

Andriy Shevchenko, sugli schermi di 1vs1 , il nuovo brand social-first di Footballco (Calciomercato.com e Goal.com Italia), ha ripercorso i momenti clou della notte dell'Old Trafford, i grandi duelli contro difensori leggendari ed eletto il miglior attaccante degli anni Duemila: "Gli occhi di Sheva si illuminano parlando della storica Champions League vinta nel 2003 con il suo Milan, nell'indimenticabile finale contro la Juventus.- Nella sua carriera il fuoriclasse ucraino ha affrontato alcuni dei migliori difensori della storia del calcio: ma quello che lo ha messo più in difficoltà è stato, ironia della sorte, il suo capitano negli anni rossoneri: "Ho giocato il mio primo incontro contro la Nazionale italiana (Ucraina-Italia, marzo 1995, ndr) ho giocato contro Paolo Maldini, non posso non nominare lui. Quel giorno li non giocavo ancora attaccante, giocavo un po’ a destra, abbiamo giocato in Ucraina, .- racconta a 1vs1 Sono andato a giocare un po’ a sinistra però Paolo era un giocatore completo, per me è il più forte difensore che c'è stato".

- Per completare la sua Top 5 dei difensori più ostici affrontati in carriera, Andriy nomina altri campionissimi degli anni Duemila: "deve esserci per forza"."Ronaldo è il più forte di tutti,perché è un giocatore completo, un giocatore che aveva classe, potenza, velocità, un dribbling pazzesco, segnava tanti goal, è un giocatore intelligente, divertente, è un fuoriclasse".

Il cuore diviso tra Milan e Dynamo Kiev, i compagni di squadra delle notti più gloriose e il suo grande maestro, di calcio e di vita: nella Top 5 di Sheva soltanto autentiche leggende. "Il miglior portiere con cui ho giocato?. Attaccante? Ho giocato con Ricky Kakà, diciamo cosi non un attaccante ma un giocatore d'attacco. Miglior allenatore? Lobanovskyi"."Piede destro di Francesco Totti, piede sinistro di Messi, colpo di testa di Cristiano Ronaldo, velocità di Mbappé, dribbling di Ronaldo Il Fenomeno, potenza fisica di Didier Drogba".