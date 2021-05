L'attaccante del Genoa Eldor Shomurodov è stato una delle rivelazioni della prima metà di campionato, tanto da finire nel mirino anche della Juventus nella finestra di mercato dello scorso gennaio. Di questo ma non solo ha parlato il calciatore uzbeko nell'intervista concessa a Tuttosport: "Futuro in bianconero? Si dicono tante cose, ma il mio desiderio più grande ora è quello di segnare un gol al Mondiale per il mio Uzbeskistan e dare tutto per crescere ancora con il Genoa".



Sui suoi idoli: "Quando ero piccolo mi ispiravo a Drogba e Fernando Torres. Adesso non ho un modello vero e proprio e cerco di focalizzarmi su me stesso. Cristiano Ronaldo? Penso sia il più forte di tutti, ma quando abbiamo giocato contro la Juve la sua maglia la volevano tutti e allora l’ho chiesta a Morata. Messi uzbeko? Non mi piace questo soprannome. Me lo hanno dato in patria, ma basta vederci giocare per capire che anche come tipo di gioco siamo completamente diversi".