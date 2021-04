Il Genoa prepara l'ennesimo ritorno a casa di un suo figliol prodigo.

Ai tanti rientri fatti registrare negli ultimi anni, presto il Grifone potrebbe aggiungere anche quello di Juraj Kucka.



La sempre più probabile retrocessione in Serie B del Parma spingerà il Carrarmato slovacco a salutare l'Emilia dopo due stagioni e mezza. Il Genoa, a tal proposito, già da qualche settimana ha avviato i primi colloqui con la società crociata e con l'entourage del giocatore. Kucka fu portato in Italia proprio dai liguri nell'inverno 2011 e restò in rossoblù per cinque anni prima di accettare la corte del Milan, giocando quasi 130 gare e segnando anche 9 reti, ma soprattutto lasciando un ottimo ricordo di sé.



Ora la strada del ritorno appare tracciata ma le insidie non mancano. Secondo quanto scrive stamane la Gazzetta dello Sport, c'è un altro vecchio club di Kuco che vorrebbe riabbracciarlo. Si tratta dello Sparta Praga, squadra in cui il 34enne di ​Bojnice ha militato tra il 2009 e il 2011, proprio prima di approdare al Genoa. Più che a livello economico l'offerta dei cechi appare allettante soprattutto dal punto di vista agonistico dal momento che garantirebbe a Kucka la sua probabilmente ultima possibilità di esibirsi anche nelle coppe europee.