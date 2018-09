"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



Ogni eroe ha due vite. Batman diventa Bruce e si gode i suoi soldi, Superman è semplicemente Clark e scrive sul Daily Planet, Spiderman si riscopre Peter con tutti i problemi del mondo teenager e Zidane torna Zinedine e aspetta la moglie a fare shopping. Già, fa niente se sei un campione del Mondo, non conta che tu abbia vinto una Champions League e un Pallone d'Oro con le Predator ai piedi, non è importante essere entrati nella storia con ulteriori 3 Champions vinte in giacca e cravatta: dentro a un centro commerciale, seduto su una poltrona, con la borsa di tua moglie sulle ginocchia, sei uno di noi. E da Zidane torni Zinedine.



LA NORMALITA' - E' diventata virale la foto sui social che ritrae l'ex allenatore delle Merengues in attesa della moglie in un centro commerciale: per postura e posizione, ricorda quello Sheldon Cooper che insieme al fido Leonard, in una puntata di Big Bang Theory, per fare contenta la propria metà Amy, la accompagna a fare shopping. Niente particelle subatomiche, niente teoria delle stringhe, niente Halo: solo noia e attesa. Come Zizou.



IN ATTESA... - La scelta di lasciare il Real, dopo 3 Champions in 3 anni, ha colto di sorpresa Florentino Perez, che ha visto partire anche CR7. Quale futuro per il francese? Si era parlato della Francia, ma è difficile mandare via Didier Deschamps dopo aver conquistato il mondo; si vocifera del Manchester United, ma per il momento Mourinho rimane incollato alla panchina; si era parlato addirittura di un ruolo da dirigente nella sua Juventus, voce che non ha mai trovato conferme. E allora non resta che aspettare la chiamata giusta (oltre che la moglie al centro commerciale) e rimettersi la maschera. Sì, perché Clark torna sempre a essere Superman, Bruce ridiventa sempre Batman, Peter si ritrasforma sempre in Spiderman, persino Sheldon riabbraccia la sua Teoria delle stringhe. E anche Zinedine sarà di nuovo Zidane.