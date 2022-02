Il Comune di Genova non lascerà sole le due squadre di calcio cittadine. Ad annunciare un importante contributo, anche economico, da parte di Palazzo Tursi per Genoa e Sampdoria è stato questo pomeriggio il sindaco Marco Bucci: "Lo sport forma la coscienza civica dei cittadini - ha spiegato l'amministratore ai microfoni di TeleNord a margine di un evento odierno - per questo, faremo tutto quello che è nei poteri della nostra amministrazione per aiutare le due squadre, sia in termnini di impianti che di facilitazioni, anche economiche se possiamo e se ci riusciamo".



Sul medesimo argomento il primo cittadino ha poi aggiunto: "Noi vogliamo aiutare lo sport perché è un'impresa per la città. Chi fa sport impara a perdere e poi a vincere. E' importante investire nello sport per investire nello spirito dei cittadini e nella città del futuro".