Sinner in finale contro Fritz a Torino: il (non) paragone di Spalletti con Maldini, un anno dopo Chiesa

Getty Images for ITF

per 2 set a 1 col punteggio di 6-3, 3-6 e 7-6 (7-3 al tie-break).L'italiano numero 1 al mondo ha già sconfitto lo statunitense nella fase a gironi per 2 set a 0 con un doppio 6-4.. Non lo abbiamo avuto nelle scorse partite, ma adesso è tornato:

, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Francia in Nations League di domenica sera a San Siro, ha risposto così alla domanda di un giornalista:di poter creare qualche cosa di super-facile, di super-esclusivo per le qualità che ha. Anche ora che l'ho rivisto in questi pochi allenamenti".

Il "duello" degli ascolti in tv andato in scena giovedì sera tra Belgio-Italia e Sinner-Medvedev non si ripete domenica, infattiin seguito a quella del doppio prevista alle ore 15.