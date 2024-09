Sinner nella storia! Vince gli Us Open è il primo italiano a farcela. Poi la dedica alla zia malata: "Auguro a tutti la salute"

Getty Images

ce l'ha fatta ed èil quarto e ultimo dei tornei del grande slam che si è disputato come sempre sul campo centrale dinegli USA. Il tennista altoatesino dopo aver già vinto gli Australian Open in stagione ha rotto il tabù, si è messo alle spalle mesi di polemiche e speculazioni e si è imposto dove nessun altro italiano era mai riuscito ad arrivare. Decisiva è stata laToccante la canonica intervista concessa in campo a fine gara sia per essersi messo ufficialmente alle spalle il periodo negativo legato alla positività al doping per cui è stato scagionato, ma anche e soprattutto per la dedica alla zia che è gravemente malata e a cui Sinner è sempre stato molto legato: "

- Sinner che aveva approcciato il torneo da numero 1 al mondo ha avuto la meglio prima sugli statunitensi McDonald e Michelsen per 3 set a 1 e 3-0 rispettivamente. Poi è stata la volta dell'Australiano O'Connell per 3-0 e di nuovo lo statunitense Paul per 3-0. Ai quarti è stata la volta di Medvedev, superato per 3-1 e in semifinale del britannico Draper per 3 set a 0. Un percorso netto che lo avrebbe confermato, a prescindere dal risultato della finale e data la prematura eliminazione di Alcaraz e Djokovic, nel ruolo di numero uno al mondo del ranking ATP.- Oltre alla coppa, ai punti ATP e al palmares, gli US Open portano in dote anche diversi milioni di dollari per il vincitore del torneo. Sinner ha incassato, infatti, 3.6 milioni di dollari, che al cambio sono circa 3,2 milioni di euro, e che rappresentano un premio maggiorato del 20% rispetto all'annata passata e che hanno portato il torneo USA al primo posto per incassi dei giocatori fra i 4 del Grande Slam.

Sinner entra di diritto nella storia del tennis, ma anche dello sport italiano. Nessun italiano, infatti, era riuscito prima di lui non solo a vincere gli US Open, ma anche a raggiungere la finale del torneo. Solonel 1977 enel 2019 arrivarono in finale, mentre la finale fu raggiunta in campo femminile sia da, entrambe nel 2015 che si giocarono una finale tutta italiana con la seconda vincitrice sulla prima. Da ricordare anche la vittoria in questa edizione 2024 del torneo del doppio misto composto da Sara Errani e Andrea Vavassori. Questo è il settimo slam vinto da un italiano nella storia del tennis.

Con la vittoria degli Australian Open, la semifinale al Rolan Garos e i quarti raggiunti a Wimbledon Sinner chiude una stagione da record. Oltre a confermarsi numero 1 al mondo, solo Nadal, Djokovic e Federer riuscirono a centrare almeno i quarti di tutti e 4 i tornei del grande slam all'interno di una singola stagione.