Sinner-Zverev LIVE: tutto pronto per l'inizio della finale degli Australian Open

Tutta Italia è con Jannik: il fenomenale tennista altoatesino è riuscito ad arrivare alla, e oggi a Melbourne contro Alexandersi gioca il terzo grande Slam della sua ancora giovanissima carriera. Di più: si tratterebbe della seconda affermazione consecutiva in questo torneo, qualcosa che dal 2000 ad oggi è riuscito solo ad Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. I precedenti dicono 4-2 per il tedesco, ma Sinner ha vinto il primo confronto al Roland Garros nel 2020 e l'ultimo a Cincinnati l'anno scorso. Si comincia alle 9:30, la mattinata della Rod Laver Arena sarà incandescente come le palle giocate dalL'ultimo a sconfiggerlo? Proprio Zverev.

(numero 1 del tabellone)1° turno: Nicolas Jarry 7-6(2) 7-6(5) 6-12° turno: Tristan Schoolkate 4-6 6-4 6-1 6-33° turno: Marcos Giron 6-3 6-4 6-21/8 finale: Holger Rune(13) 6-3 3-6 6-3 6-21/4 finale: Alex De Minaur(8) 6-3 6-2 6-11/2 finale: Ben Shelton(21) 7-6(2) 6-2 6-2(numero 2 del tabellone)1° turno: Lucas Pouille 6-4 6-4 6-42° turno: Pedro Martinez 6-1 6-4 6-1

3° turno: Jacob Fearnley 6-3 6-4 6-41/8 finale: Ugo Humbert(14) 6-1 2-6 6-3 6-21/4 finale: Tommy Paul(12) 7-6(1) 7-6(0) 2-6 6-11/2 finale: Novak Djokovic(7) 7-6(5) ritiro2024 - Cincinnati (1/2 finale): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-62023 - US Open (1/8 finale): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-32022 - Monte-Carlo (1/4 finale): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-62021 - US Open (1/8 finale): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-62020 - Cologne 2 (1/2 finale): Zverev b. Sinner 7-6, 6-3

2020 - Roland Garros (1/8 finale): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3