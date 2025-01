Perché Sinner contro Zverev si vede anche in chiaro? C'entra la legge

Getty Images

: l'attesissima finale tra il numero uno e il numero due del tabellone di Melbourne avrà luogo domenica 26 gennaio alle ore 9:30 e sarà trasmessa dalle emittenti che si sono accaparrate i diritti del torneo ( qui dove vederla ). Tuttavia, l'atto conclusivo della manifestazioneCome mai? Perché si tratta di un "evento di particolare rilevanza per la società".Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, lo Stato italiano ha stabilito che “Lesottoposte alla giurisdizione italianada uno Stato membro dell’Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee”.

l’evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione;

l’evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell’identità culturale italiana ;

; l’evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo; l’evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

Via via ha preso forma di conseguenza la, la cui competenza, riporta Legislab è stata trasferita al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mentre all’AgCom è stato riservato un ruolo di vigilanza in merito al rispetto della disciplina da parte dei soggetti cui la stessa è rivolta.Di quali eventi si tratta, quindi? Di quegli. Le condizioni sono quattro e devono esserne soddisfatte almeno due: