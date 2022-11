I migliori siti scommesse Paypal 2022: la lista dei top operatori

Siti Scommesse PayPal Paypal Deposito Minimo Deposito Massimo bet365 Si Info sul sito dell'operatore Info sul sito dell'operatore Snai Si 15€ 500€ Sisal Si 10€ 10.000€ Eurobet Si 10€ Non specificato 888 Si 10€ Non specificato Lottomatica Si 10€ 1.000€ Goldbet Si 10€ 1.000€ WilliamHill Si 10€ 20.000€ Netbet Si 10€ 50.000€ Bwin Si 10€ Non specificato Betclic Si 10€ 10.000€ Betway Si 10€ Non specificato Unibet Si 10€ 10.000€ Betfair Si 20€ non specificato VinciTu Si 5€ 10.000€ Betflag Si 5€ 7.000€ Planetwin Si 10€ 10.000€

Siti scommesse Paypal online: analisi e confronto

Il conto Paypal deve essere intestato al giocatore iscritto alla piattaforma

È necessario che l’e-wallet sia verificato con conferma di una carta collegata o del conto corrente

Il conto Paypal non deve essere associato a quello di altri giocatori.

Effettuare l’accesso al proprio account e aprire la lobby principale

Cliccare sul pulsante Ricarica alla sinistra dello schermo

Selezionare l’e-wallet tra i metodi di pagamento disponibili

Inserire l’importo da versare e concludere la procedura.

Lottomatica







I portafogli elettronici sono l’ultima frontiera dei metodi di pagamento online. Semplici da gestire, dinamici e versatili, hanno conquistato sempre un numero maggiore di clienti, nonché di scommettitori che li utilizzano per depositare i loro fondi sui bookmaker online. In questa guida individueremo tuttiInoltre analizzeremo ciascun operatore per scoprire quali sono, bonus benvenuto proposti nonché l’offerta sportiva con un’analisi di quote, payout e mercati. Per una panoramica più completa sugli operatori puoi consultare anche la nostra guida comparativa sui migliori siti scommesse Al fine di elencare i principali siti scommesse che accettano Paypal abbiamo analizzato i metodi di pagamento dei maggiori operatori disponibili in Italia. Non tutti i bookmaker online, infatti, garantiscono la presenza dell’e-wallet tra i canali di deposito e prelievo.. Scoprendo se Paypal è disponibile ma soprattutto sondando i limiti minimi e massimi di ciascuna transazione, è possibile operare una scelta più oculata sul portale da preferire al momento dell’iscrizione.A seguire abbiamo fornito, estrapolando le informazioni principali che possono tornare utili ai giocatori. Abbiamo analizzato ciascun limite minimo e massimo sia di deposito che prelievo illustrando i passaggi necessari per caricare il proprio conto.bet365 che offre il portafoglio elettronico tra i suoi metodi di pagamento. Le tempistiche di accredito dei versamenti sono immediate, come accade per tutti gli operatori che dispongono dell’e-wallet tra i canali di deposito. Mentre per i prelievi potrebbe volerci all’incirca un giorno per l’accredito. Naturalmente occorre aver verificato il conto di gioco per effettuare una richiesta di prelievo. Come effettuare una ricarica con Paypal su bet365? È semplicissimo: basta semplicemente accedere al proprio conto ed aprire la pagina Versamento dove selezionare il metodo preferito e l’importo da versare.Una volta effettuata una ricarica su bet365 i giocatori possono iniziare a scommettere online scegliendo tra lein elenco. Non solo Calcio, Basket o Tennis, ma anche Ippica, Baseball, Virtuali, Floorball, Vela e addirittura eventi di politica o spettacolo.Il lato positivo dei siti scommesse Paypal è la rapidità delle transazioni: generalmente gli accrediti sono immediati e questo permette di avere subito fondi disponibili sul proprio conto. Aspetto estremamente utile per i giocatori appassionati di scommesse live, alle quali l’operatore inglese dedica un’intera sezione e strumenti speciali come le Notifiche personalizzate che permettono di rimanere sempre aggiornati sui match e sui risultati delle proprie giocate.Non poteva mancaretra i siti scommesse Paypal dato l’alto numero di metodi di pagamento messi a disposizione dal bookmaker italiano. Il deposito minimo consentito sul sito dell’operatore è dimentre la ricarica massima sale fino a. Diversi sono i limiti applicati ai prelievi: da un minimo di 50€ fino ad un massimo di 5.000€. Come appare subito evidente, i limiti minimi e massimi in questo caso sono più vincolanti rispetto ad altri siti di scommesse sportive, d’altra parte però gli accrediti, sia nel caso delle ricariche che dei prelievi, sono immediati.Basterà cliccare sulla voce Ricarica all’interno del proprio conto e selezionare l’e-wallet come metodo di pagamento preferito. A questo punto sono richiesti le credenziali (email e password) del portafoglio elettronico e l’importo da versare. Una volta depositati fondi sull’account, è possibile iniziare a scommettere online usufruendo di un numero notevole di mercati di scommessa, ottime quote con un payout medio che si aggira intorno al 95% e strumenti speciali come Diretta TV, Diario del Giorno ed un’utile guida alle scommesse sportive.Parlare disignifica parlare di un pezzo di storia del gioco italiano. Padre fondatore dell’amato Totocalcio ma anche delle principali Lotterie nostrane, mette a disposizione dei suoi giocatori una lunga lista di metodi di pagamento tra i quali figura anche Paypal.con accredito immediato, mentre il versamento massimo può arrivare a. Per effettuare una ricarica bastano pochi click: basta selezionare il canale di pagamento al momento del versamento ed indicare i fondi da depositare. Tuttavia occorre sapere che:Per i prelievi si applicano le stesse regole ma i limiti minimi e massimi variano leggermente. Il prelievo minimo su Sisal con Paypal è di 10€ mentre quello massimo arriva a 5.000€ potrebbero volerci 48 ore affinché l’operazione vada a buon fine.rientra a tutti gli effetti tra i siti scommesse Paypal dove laa differenza del prelievo minimo di 5€. È possibile prelevare fondi fino a 5.000€ tuttavia le tempistiche in questo caso possono richiedere fino ad un giorno lavorativo.. Gli incentivi all’iscrizione non si esauriscono con le promozioni di benvenuto. Sono presenti numerosi sport sui quali scommettere con una copertura capillare degli eventi, specialmente quelli calcistici. Non mancano nemmeno discipline meno blasonate come spettacolo, politica, e-sports e tanto altro.Presente in rete dal 1997,è uno dei bookmaker paypal che garantisce il deposito e il prelievo attraverso il portafoglio elettronico.mentre non è specificato il limite massimo.e a differenza della ricarica, che è immediata, potrebbe richiedere 1-2 giorni lavorativi per l’elaborazione.Per depositare con Paypal su 888 basta seguire questi pochi semplici passi:Frequentemente la registrazione ed il primo versamento sul sito di 888 permettono di ottenere dei bonus benvenuto scommesse dedicati ai nuovi clienti.

Ricaricare il conto su Lottomatica permette di avere fondi disponibili per iniziare a piazzare le scommesse sportive online attingendo ad un interessante palinsesto. Come accade per tanti altri bookmakers ADM, anche l'operatore italiano contempla Paypal tra i metodi di pagamento disponibili con un limite minimo di ricarica impostato a 10€ ed un massimo fino a 1.000€. Per i prelievi, che richiedono tempistiche leggermente più lunghe delle ricariche, si va da un minimo di 10€ fino a 5.000€. Come effettuare un versamento su Lottomatica? Basta accedere alla sezione Ricariche del proprio account e qui scegliere metodo ed importo da versare.



Una funzione interessante disponibile su Lottomatica è quella denominata One Click che permette appunto di depositare con un solo clic. Per attivarla occorre spuntare la voce SI nella pagina del metodo di versamento abilitando così la fatturazione diretta tramite il portafoglio elettronico. Funzione non disponibile in caso di collegamento con carta MasterCard.

Effettuare il log in sul portale e selezionare la voce Cassa

Qui andare su Versamento

Selezionare il logo dell’e-wallet ed in seguito Deposito

Dopo aver effettuato l’accesso sulla pagina di Paypal che si aprirà, basterà confermare l’operazione.

Proprio come Lottomatica, ancherientra tra i bookmaker che accettano Paypal. Si tratta infatti di una piattaforma di gioco facente parte dello stesso gruppo e dunque ritroviamo qui gli stessi limiti minimi e massimi per ogni transazione. Occorre sapere però che scegliendo l’e-wallet come metodo di versamento, anche i prelievi dovranno avvenire necessariamente con il portafoglio elettronico.Allo stesso modo in cui è possibile trovaresu Lottomatica ed ogni categoria di gioco alla quale uno scommettitore potrebbe mai pensare, si possono individuare tutte le quote, eventi e prodotti anche su Goldbet. Anche qui il payout sui principali match di calcio può arrivare al 95%.Bookmaker britannico nato nel 1934,è uno dei siti scommesse che accettano Paypal. Una volta creato un conto, operazione che potrebbe portare all’ottenimento di un bonus benvenuto scommesse, i giocatori possono versare fondi per iniziare a giocare partendo da un minimo difino ad un massimo di. L’esecuzione della transazione è immediata mentre potrebbe volerci un giorno lavorativo per l’elaborazione dei prelievi. La richiesta di un prelievo prevede come limite minimoche si estende fino ad un massimo diCome depositare su William Hill? Basta accedere al proprio conto con le credenziali create al momento della registrazione ed inseguito alla pagina Deposito. Qui selezionare il canale di pagamento prescelto e l’importo da depositare. Si verrà rediretti alla pagina di autenticazione di Paypal dove inserire le informazioni richieste, controllarle e confermare.Uno dei siti scommesse che accettano Paypal è, partendo da un minimo difino aUn’opzione interessante sul sito dell’operatore è il One Touch che permette di effettuare depositi immediati semplicemente abilitando la funzione spuntando la casella dedicata sulla transazione.Se per ricaricare il proprio saldo non occorre attendere (la transazione è immediata), mentre per i prelievi potrebbero essere necessarie dalle 24 alle 48 ore in seguito alla richiesta. Naturalmente per prelevare i fondi vinti è necessario, come previsto per legge, aver validato il conto attraverso l’invio di una copia del proprio documento di identità.è tra i siti scommesse Paypal che consente di versare fondi in modo immediato. È possibile prelevare somme con Paypal a partire dama l’operazione in questo caso potrebbe richiedere fino a 24 ore. Depositare è semplicissimo, occorre:

Generalmente l'apertura del conto ed un primo versamento sono associati ad un bonus benvenuto scommesse, consigliamo di consultare termini e condizioni per saperne di più.



Non poteva mancarenell’elenco dei siti scommesse Paypal. L’operatore, che già mette a disposizione una piattaforma completa di ogni sport pensabile e tutti i principali prodotti di gioco (scommesse, casinò, virtual o carte) consente di depositare a partire dacon accredito immediato.Per ricaricare l’account è sufficiente effettuare l’accesso, entrare nella sezione dei pagamenti e qui selezionare il portafoglio elettronico. Infine basterà indicare l’importo da depositare e cliccare sul pulsante per concludere l’operazione. In questa fase si ha anche la possibilità di inserire un codice promozionale (facoltativo).

Per iniziare a scommettere online su Betway occorre come primo passo versare dei fondi sul conto. Tra i metodi di deposito e prelievo offerti compare anche Paypal. Partendo da un minimo di 10€ è possibile giocare la propria schedina e prelevare eventuali vincite a partire da un minimo di 20€. Nel caso dei versamenti le tempistiche, come sempre in questi casi, sono immediate. Discorso diverso è per prelevare i fondi poiché potrebbero volerci tra le 24 e 72 ore. Proprio come accade per altri siti scommesse Paypal, anche nel caso di Betway è necessario aver verificato il proprio account prima di procedere con una richiesta di prelievo.





I limiti massimi di versamento e prelievo nel caso di Unibet sono piuttosto accomodanti se confrontati ad altri bookmaker online. Gli utenti possono procedere con il prelevare da un minimo di 15€ fino ad un massimo di 13.000€, mentre la ricarica minima è impostata a 10€ e quella massima a 10.000€. Ricaricare non richiede tempi di attesa: la transazione è istantanea. Potrebbe richiedere invece fino a 12 ore l'elaborazione dei prelievi.



Dopo aver versato è possibile iniziare a scommettere attingendo da un palinsesto che non è esattamente uno dei più completi, ma che garantisce un’esperienza di gioco fluida, intuitiva e sicura.



Betfair





Altro sito scommesse che accetta Paypal è Betfair, bookmaker britannico fondato nel 1999 e presente in Italia con regolare licenza ADM. Il palinsesto sportivo non è uno dei più ampi disponibili sul mercato, ma consta di una sezione Exchange che nel paese solo Betflag offre.



Quali sono i limiti di ricarica e prelievo con Paypal su Betfair? Gli utenti possono ricaricare il proprio conto a partire da 20€ in modo istantaneo. Non vi sono limitazioni sui prelievi minimi, mentre si può prelevare fino a 7.000€, solo dopo aver verificato l’account però.



VinciTu





I siti scommesse Paypal italiani che consentono le transazioni attraverso l’e-wallet comprendono anche VinciTu nell’elenco, operatore tricolore nato di recente. Oltre ad offrire una piattaforma completa di ogni prodotto di gioco che va dalle giocate sportive al casinò, dal poker ai giochi di carte e lotterie, garantisce un buon numero di canali di pagamento tra i quali figura appunto il noto portafoglio elettronico.



È importante prestare attenzione ai limiti e commissioni dei pagamenti effettuati tramite Paypal sul sito del bookmaker italiano. Il limite minimo di deposito è di 5€ che si alza fino ad un massimo di 10.000€. Stessi limiti si avvalgono per i prelievi sui quali però è applicato il 2% di commissioni.



Betflag





Insieme a Betfair, Betflag è uno dei pochi bookmaker online che offre la possibilità di giocare scommesse exchange. Noto nel tempo per la sua sezione ippica, tra le più complete che si possano trovare tra i concessionari di gioco, con corse in partenza dal Brasile, Irlanda, Francia, Cile o Regno Unito mette a disposizione un ampio ventaglio di strumenti di pagamento.



Non poteva dunque mancare Betflag nella lista dei siti scommesse Paypal con depositi minimi a partire da 5€ e massimi fino a 7.000€ mentre non sono specificati i limiti per i prelievi. Nel caso di versamento di fondi le tempistiche sono immediate mentre potrebbe essere richiesta all’incirca un’ora per l’elaborazione dei prelievi. Un’opzione degna di menzione è Paypal Fast Pay che, semplicemente approvando l’informativa e selezionando la spunta al momento del versamento, consente di depositare in modo più immediato e veloce in futuro.



Planetwin365





Una novità ben accolta da numerosi scommettitori registrati su Planetwin365 è stata la recente aggiunta tra i metodi di pagamento disponibili di Paypal. L’operatore del Gruppo SKS365 entra a tutti i fatti nella lista dei siti scommesse che accettano Paypal.



Dopo aver effettuato l’accesso al proprio account ed aver cliccato sul pulsante Deposita, è possibile selezionare il portafoglio elettronico per versare fondi. Il deposito minimo è di 10€, soglia che si amplia fino a 10.000€. Limiti che si applicano anche ai prelievi consentiti però solo dopo aver effettuato la verifica.



Come scegliere i siti scommesse Paypal



I siti scommesse che accettano Paypal presenti in questa guida sono stati accuratamente selezionati tenendo conto di diversi fattori. Per individuare i top bookmaker presenti in Italia bisogna tenere in considerazione vari aspetti oltre alla presenza del noto portafoglio elettronico nel ventaglio dei metodi di pagamento disponibili.



Prima fra tutti è la varietà e completezza dei metodi di pagamento offerti. Oltre ad utilizzare il noto portafoglio elettronico, agli scommettitori dovrebbe esser data la possibilità di effettuare pagamenti anche attraverso altre opzioni a seconda delle proprie preferenze.



Altro fattore decisivo è rappresentato dai limiti minimi e massimi di prelievo e deposito. Generalmente l’importo minimo depositabile va da 5€ a 10€, tuttavia vi sono casi in cui le ricariche minime con Paypal prevedono importi più alti che possono arrivare anche a 30€ a seconda del bookmaker selezionato.



I metodi di pagamento sono elementi di rilevante importanza quando vogliamo individuare i migliori siti scommesse online con Paypal, ad ogni modo non sono gli unici da considerare. Spesso è il bonus benvenuto scommesse a far pendere l’ago della bilancia di un giocatore verso un operatore piuttosto che un altro. Facilità di utilizzo ed ottenimento, requisiti di puntata e importi offerti sono solo alcune delle caratteristiche da conoscere e confrontare per stabilire quale sia il miglior sito scommesse.



Infine, ultimo ma non ultimo, il palinsesto sportivo. Cuore di ogni bookmaker online, il palinsesto rappresenta uno degli elementi più importanti nello stabilire quali siano i migliori bookmaker che accettano Paypal. D’altronde dopo aver depositato i propri fondi si vorrebbe attingere ad un ampio elenco di discipline sportive, mercati, quote ed eventi. I portali elencati in questa guida mettono a disposizione un ampio palinsesto, alcuni con un maggiore numero di sport, altri meno, permettendo di scommettere online su tutti i principali match degli sport più amati.



Che cos’è Paypal?



Paypal è un portafoglio elettronico tra i più noti ed utilizzati al mondo. Lanciato ufficialmente sul mercato nel 1999, si basa su un’idea di funzionamento piuttosto semplice. Permette di effettuare transazioni in denaro senza condividere informazioni sensibili con il destinatario. Tutto ciò che verrà visualizzato è l’indirizzo email dell’emittente. È evidente sin da subito che si tratta di un metodo di pagamento estremamente sicuro poiché evita di inserire gli estremi della propria carta di credito o debito sui siti presso i quali viene fatto un acquisto o un’operazione.



Presente in Italia a partire dal 2005, è divenuto presto uno dei metodi di pagamento preferiti dagli scommettitori sia per la rapidità delle transazioni (i depositi sono istantanei) sia per quel livello di sicurezza in più offerto. In poche parole attraverso un semplice indirizzo email è possibile inviare e ricevere denaro, fare acquisti online ed effettuare depositi e prelievi sui siti scommesse con Paypal. Vediamo ora nel dettaglio come funziona.



Come aprire un conto Paypal?



Prima di iscriversi su uno dei siti scommesse Paypal è bene capire esattamente come funziona il portafoglio elettronico. Come visto precedentemente, occorre semplicemente un indirizzo email per effettuare i pagamenti. È proprio attraverso un semplice indirizzo di posta elettronica, infatti, che si può aprire un conto su Paypal ed assorciarvi un conto bancario o una carta di credito. L’e-wallet ha bisogno di essere associato ad un conto preesistente per essere funzionante al 100% e verificato.



Oltre ad inviare e ricevere denaro, ricevere pagamenti per prodotti o fare acquisti online, il portafoglio elettronico permette di effettuare versamenti e prelievi anche sui siti scommesse con Paypal in modo rapido e veloce. I depositi sono sempre immediati mentre i prelievi potrebbero richiedere da pochi secondi fino a 48 ore in certi casi. Le tempistiche possono variare da un bookmaker all’altro.



Come effettuare un deposito sui siti scommesse Paypal



Uno dei lati positivi e maggiormente apprezzati dai giocatori che utilizzano l’e-wallet per versare i propri fondi sui bookmaker AAMS (ADM) è la sua rapidità. I depositi sono sempre immediati. Vediamo quindi come effettuare una ricarica sui siti scommesse Paypal

Il primo passo è accedere sul sito scommesse online con le proprie credenziali di gioco

Dopo di ché bisogna aprire la pagina dedicata ai versamenti, generalmente il pulsante è posizionato a destra dello schermo o nel menu del proprio account

Una volta aperta la cassa, selezionare Paypal tra i metodi di pagamento disponibili

Inserire l’importo che si intende versare

A questo punto si aprirà una finestra che si collegherà al sito dell’e-wallet dove inserire indirizzo email e password associati al proprio conto Paypal

Infine concludere confermando l’operazione.

Frequentemente i migliori siti scommesse con Paypal consentono anche di abilitare la funzione One Touch che permette di effettuare versamenti veloci utilizzando il portafoglio elettronico come metodo predefinito.



Come effettuare un prelievo sui siti scommesse con Paypal



Proprio come visto per i versamenti, i prelievi con Paypal sui siti di scommesse sportive online seguono lo stesso iter. Ricapitolando per prelevare con il portafoglio elettronico occorre:

Accedere al proprio account con le credenziali di gioco

Aprire la pagina dedicata ai depositi e prelievi

Cliccare sulla voce relativa ai prelievi e selezionare il metodo di pagamento

Inserire l’importo da prelevare dal proprio account

In questo caso le tempistiche potrebbero variare da un operatore ad un altro. Generalmente gli accrediti dei prelievi sono abbastanza veloci, tuttavia vi sono casi in cui potrebbero essere richieste dalle 24 alle 48 ore. Inoltre sottolineiamo che per poter prelevare fondi disponibili sul proprio conto è necessario prima aver verificato l’account previo invio di una copia del proprio documento di identità.



Pro e contro dei siti scommesse che accettano Paypal



I bookmaker che accettano Paypal sono sempre di più ed i motivi appaiono evidenti. Indubbiamente il portafoglio elettronico assicura un certo grado di flessibilità e versatilità ai giocatori. È immediato e veloce, permettendo di depositare in modo istantaneo sui siti scommesse online. Inoltre aggiunge un ulteriore strato di sicurezza quando si effettuano pagamenti sul web utilizzando semplicemente l’indirizzo email registrato per effettuare la transazione. Generalmente non si applicano commissioni su ricariche e prelievi, se non in rari casi, dunque spostare il denaro senza costi rappresenta certamente un punto a favore dell’e-wallet statunitense. D’altronde bisogna citare anche alcuni aspetti meno favorevoli da conoscere.



Capita molto spesso che i bonus benvenuto scommesse e le promozioni attive su un dato sito non siano disponibili per i clienti che depositano con Paypal. Per accertarsene occorre visitare la pagina dedicata ai termini e condizioni dell’offerta. Inoltre in alcuni casi le transazioni effettuate con l’e-wallet potrebbero prevedere piccole commissioni. Dunque è importante conoscere e confrontare tutte le politiche dei siti scommesse Paypal, limiti minimi e massimi di pagamento, eventuali commissioni e condizioni delle offerte prima di procedere con l’iscrizione.