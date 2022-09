Nuovi siti scommesse online: i top bookmaker

Nuovi Siti Scommesse Caratteristiche Concessione ADM Bet365 Ottime quote calcio 15253 SNAI Ampia sezione ippica 15215 Lottomatica Numerose promo e app migliorata 15017 888Sport Ottime quote automobilismo 15014 Goldbet Bassi limiti minimi di deposito 15226 Unibet App mobile per lo sport 15228 William Hill Alte quote scommesse 15038 Betclic Bonus e promozioni 15202 Eurobet Palinsesto ampio e numerosi mercati di scommessa 15016 Netbet Ampio palinsesto 15015 Betfair Cashout e Betting Exchange 15221 Planetwin365 Tante promozioni 15242 Betway Pratico e semplice 15216 Betflag Ampio palinsesto ippica 15007 Sisal Sito tra i più completi 15115

Lista dei nuovi siti scommesse online: tutte le caratteristiche

Bet365: sempre al passo con i tempi

Incontro Live

Notifiche personalizzate

Corse Ippiche Live

Diretta TV*

Live Golf Tracker

App mobile

Snai: calcio, ippica e un palinsesto d’importanza

Rimesse laterali

Parate

Tiri totali

Possesso palla

Pali Traverse

Fuorigioco

Margine vittoria

Lottomatica: i mercati più interessanti

Ribaltone sì/no

Ribaltone ospite

Fuorigioco

Cartellini

Rigori

Squadra che va in vantaggio

888Sport: piattaforma per un gioco responsabil

Goldbet

le triobet

mix handicap

doppia chance + multigol

speciali match

falli

cartellini

Angoli

Unibet

William Hill

Betclic

Multiesiti 1, 2, 3, 4 o più

Autorete Sì/No

3Combo

Chancemix

Combo Tempi



Eurobet

Netbet

Betfair

Planetwin365

Combo multigol

Marcatori

Var Sì/No

Margine vittoria

Espulsione Sì/No

Betway

Betflag

Sisal

Guida ai nuovi siti scommesse: come sceglierli

Sicurezza: la licenza AAMS

Palinsesto sportivo

Quote e mercati

100 / quota 1 + 100/ quota X + 100 / quota 2 = percentuale lorda

100 - (percentuale lorda - 100) = percentuale payout



Mobile app: iOS, Android o Windows



In un mondo in cui l’azione si svolge sempre di più sui cellulari che sui tradizionali computer, disporre di un’applicazione mobile significa rimanere al passo con i tempi, competitivi nel mercato ma soprattutto accessibili ad un più ampio pubblico di giocatori. Ecco perché per individuare il miglior sito scommesse è necessario anche guardare alle app che esso mette a disposizione dei suoi utenti.



I top bookmaker generalmente consentono il download di un’applicazione mobile per le scommesse sportive che permetta di scommettere on the move, ovunque tu sia ed in qualsiasi momento. Non tutti i concessionari di gioco dispongono di un’app però, in tal caso basterà visitare il sito semplicemente dal browser del proprio telefono.



Effettuare il download dell’applicazione sui dispositivi Apple è facilissimo: basta cercare il bookmaker nell’App Store. O in alternativa attraverso la visita sito ufficiale dove scaricare l’app. Differente è il discorso per i dispositivi Android che dovranno necessariamente recarsi sul portale dell’operatore e qui scaricare il file apk installando l’applicazione sul telefono abilitando il download da fonti sconosciute.



Bonus benvenuto sui nuovi siti scommesse



Eccoci quindi all’aspetto che più interessa gli scommettitori: il bonus benvenuto. Per accogliere i giocatori che per la prima volta aprono un conto gioco sul sito, gli operatori generalmente offrono un’iniziativa promozionale che mette a disposizione una prima somma o giocata. Si tratta in poche parole di un incentivo all’iscrizione.



Ci sono diverse tipologie di bonus benvenuto scommesse, ognuna presenta caratteristiche e peculiarità differenti. Ogni promozione, infatti, è regolata da termini e condizioni che ne determinano le modalità di fruizione da parte dell’utente. Motivo per cui è fondamentale leggere attentamente ed accettare i t&c prima di prendere parte ad un’iniziativa. Quali sono i bonus benvenuto che posso trovare sui nuovi siti scommesse online? Vediamoli nel dettaglio.



Bonus senza deposito



Tra le iniziative di benvenuto più ricercate dagli scommettitori vi è indubbiamente il bonus senza deposito. Come suggerisce il nome stesso, non occorre alcun versamento per aderire alla promozione, in genere basta la registrazione. Si tratta dunque della tipologia di bonus benvenuto più conveniente poiché l’utente può iniziare subito a scommettere senza dover versare fondi sul proprio conto. Tuttavia è doveroso sottolineare che questa tipologia di offerta spesso prevede requisiti di puntata piuttosto alti per sbloccare o convertire il bonus in saldo reale.



Bonus deposito



Il bonus benvenuto più diffuso sui vecchi e nuovi siti scommesse online è senza ombra di dubbio deposito. L’operatore in questo caso offre al nuovo utente una percentuale di bonus calcolata sul primo versamento che può andare da un minimo del 10% fino anche al 100% o più. Anche in questo caso, come accade per tutte le promozioni, sono previsti termini e condizioni che regolano l’iniziativa. Alcuni metodi di pagamento, ad esempio, potrebbero non essere validi ai fini promozionali, o potrebbe essere previsto un limite minimo di ricarica.



Bonus progressivo



Il bonus progressivo è un tipo di bonus più adatto ai grandi scommettitori in quanto generalmente richiede grossi volumi di giocata per accedere a questa iniziativa. Come funziona un bonus progressivo? Si tratta di una somma concessa al giocatore generando definiti volumi di giocate come indicato nei t&c. Frequentemente il bonus è erogato a scaglioni una volta soddisfatti i requisiti di puntata, creati definiti volumi di gioco o dopo aver accumulato un totale di punti. Non a caso è uno della tipologia di bonus benvenuto casino più diffusi.



Bonus cashback



Sui nuovi siti scommesse AAMS è frequente trovare anche il bonus cashback. Come suggerisce il nome, è un semplice rimborso sulla prima giocata (o più giocate). Solitamente il rimborso è calcolato sulle perdite nette, ma non mancano casi di operatori che offrono un cashback su una schedina indipendentemente che sia questa vincente o perdente. Il bonus cashback può essere calcolato sulla prima giocata oppure su tutte le giocate effettuate nel periodo promozionale indicato dall’operatore.



Metodi di pagamento sui bookmakers online



Un elemento che pesa nella decisione finale dei nuovi siti scommesse online sui quali iscriversi è indubbiamente rappresentato dai metodi di pagamento messi a disposizione. Potrebbe apparire come un dettaglio superfluo in un primo momento, eppure disporre di una grande varietà di canali di deposito è prelievo è fondamentale per raggiungere un più ampio ventaglio di scommettitori assicurando loro di poter ricaricare il conto di gioco in tutta serenità.



Generalmente i bookmaker AAMS garantiscono il deposito attraverso carte di credito o debito, bonifico bancario, ma anche e-wallet come Skrill, Neteller o Paypal. Tuttavia occorre prestare attenzione al metodo prescelto poiché in alcuni casi (come quelli dei portafogli elettronici appunto) il versamento potrebbe non concorrere alla maturazione del bonus qualora se ne voglia usufruire. Ecco perché è sempre consigliabile consultare termini e condizioni completi di ogni iniziativa.



L’importanza dell’assistenza clienti



Ci auguriamo sempre che l’esperienza di gioco sui vecchi e nuovi siti scommesse sia piacevole, sicura e senza intoppi. Ad ogni modo può capitare di aver bisogno di aiuto che sia per acclarare un semplice dubbio, per un problema tecnico o per altre questioni. Motivo per cui l’assistenza clienti riveste un ruolo fondamentale nell’analisi e scelta del giusto portale sul quale scommettere.



Tutti i bookmakers elencati in questa pagina mettono a disposizione un efficiente supporto clienti attraverso diverse modalità che possono essere la chat live, l’email, il numero di telefono o modulo online. Certamente alcuni operatori sono più preparati di altri garantendo ai loro giocatori un vasto ventaglio di canali di contatto in fasce orarie più ampie.

Quali sono i nuovi siti scommesse online da prendere in considerazione nel 2022? Il mondo del betting è un universo in continua espansione fatto di operatori nascenti e di vecchie conoscenze che non tramontano mai. In questa pagina cercheremo di individuareche mettano a disposizione non solo una buona piattaforma per scommettere, ma anche bonus benvenuto e promozioni per i loro utenti.Faremo iniziare il nostro esame dalle caratteristiche principali di ciascun operatore per scoprirne e confrontarne i punti di forza. Nella tabella che segue è possibile mettere a paragone le diverse peculiarità dei nuovi siti scommesse online certificati AAMS. La lista e gli operatori di seguito è un parere della redazione a puro scopo informativo.Dopo una breve panoramica sulle caratteristiche principali che contraddistinguono i nuovi siti scommesse, possiamo passare ad una recensione più completa e profonda., contemplare mercati di scommessa speciali ed offrire quote più o meno alte.Inoltre ogni bookmaker ha delle funzioni speciali che permettono ai giocatori di scegliere il concessionario che più si adatta alle proprie preferenze ed abitudini. Ad esempio un amante delle scommesse live troverà più interessante registrarsi su un sito scommesse che offra anche una diretta streaming.L’elemento principale che differenzia i nuovi siti scommesse e che più interessa agli scommettitori è il bonus benvenuto, di cui parleremo nel dettaglio più avanti in questa guida. La maggior parte dei bookmaker AAMS mettono a disposizione delle iniziative di benvenuto dedicate ai nuovi utenti i quali possono usufruirne per muovere i primi passi sul portale. Di seguito analizzeremo gli operatori precedentemente menzionati illustrandone i diversi bonus benvenuto scommesse. È importante ricordare che. Per ottenere più info, consigliamo una visita al sito ufficiale.Bet365 forse non è tra i nuovi siti scommesse online essendo nato nel 2000, ma è indubbiamente un operatore che resta sempre aggiornato per offrire la migliore esperienza ai suoi utenti. Non a caso mette a disposizione quello che probabilmentesui quali scommettere e numerosi mercati. È doveroso sottolineare la mancanza delle giocate combo, un vero e proprio credo per tanti appassionati della schedina della domenica. Tuttavia mercati speciali come l’handicap asiatico controbilanciano l’offerta.Le quote, in particolare quelle dedicate al calcio e all’ippica, sono un ulteriore elemento di spicco della piattaforma il cui. Senza nemmeno menzionare tutte le funzioni extra di cui gli iscritti possono usufruire quali*La diretta TV streaming è soggetta a geo-localizzazione e disponibile esclusivamente per i giocatori registrati con saldo attivo o che abbiano giocato almeno una scommessa.Anche quella di Snai è una storia non esattamente recente,principalmente come operatore per le scommesse ippiche. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e l’operatore made in Italy è riuscito a rimanere competitivo sul mercato ampliando costantemente il suo palinsesto, mettendo a disposizionee tutta una serie di promozioni e bonus benvenuto sempre aggiornati.Il payout medio calcolato su alcuni degli incontri più rilevanti della massima serie italiana può arrivare fino al 95%.per l’operatore tricolore che permette di scommettere sul totalizzatore, ippica nazionale, a quota fissa e così via. Scommesse il cui esito può essere seguito in diretta grazie allo streaming di alcune corse. Diretta TV disponibile anche per alcune partite di calcio sulle quali si può puntare su giocate più tradizionali come su quelle più innovative qualiAd aggiungersi alla lista dei migliori siti scommesse italiani vi è Lottomatica, concessionario di gioco nato nel 1990 e che ad oggi offre una piattaforma con diversi prodotti.Il payout è uno dei più alti in circolazione: una percentuale del 95% per i match di Serie A. Dettaglio che ci fa intuire quanto le quote potrebbero diventare interessanti, in particolar modo per le partite di rilievo. E proprio su questi incontriche permettono di variare dai soliti risultati fissi 1X2 come ad esempio888Sport si annovera tra i nuovi siti scommesse sportive, presente sul mercato italiano con regolare licenza ADM. Forse il palinsesto potrà apparire meno completo se confrontato con l’offerta di altri bookmakers, ma non mancano certamente i mercati principali accessibili attraverso unache ne assicura una facilità di navigazione.Per ogni match di Serie A, anche se mancano categorie tra le discipline sportive come la politica o lo spettacolo. D’altra parte però èSe da un lato l’offerta sportiva risulta migliorabile, d’altra parte abbondano le promozioni per gli iscritti i quali vengono accolti sulla piattaforma alla registrazione da un bonus benvenuto. Inoltre ci sono giochi quali il Toto 8 che rendono l’esperienza generale divertente. Ulteriore punto a favore del sito è il payout che può arrivare fino al 96%.Indubbiamente tra i migliori nuovi siti scommesse AAMS figura anche GoldBet,e che offre una piattaforma completa, ben strutturata, di facile accessibilità e navigabilità. Qui i giocatori possono aprire un conto gioco in pochi minuti e depositare con numerosi metodi di pagamento, tra cui PayPal, anche con una ricarica minima di 5€.Proprio come accade per Lottomatica, anche su GoldBet sono presenti diversi prodotti oltre alle classiche scommesse sportive. Come ad esempio il casinò e. Insomma, lo scommettitore può spaziare dalla tradizionale schedina sportiva alla giocata del SuperEnalotto.La sezione sport certamente è il cuore della piattaforma:. Degni di nota sono anche i mercati di scommessa che possono superare anche le 400 combinazioni per ogni match con un payout interessante del 95%. Tra le quote più accattivanti si possono menzionareNel panorama delle scommesse sportive online quella di Unibet rappresenta un’interessante novità. Il sito si presenta in modo semplice, pragmatico, con sezioni differenziate per il betting, statistiche, livescore ed un’utile guida.ma con i principali mercati che permettono di puntare sui match di rilievo anche nelle leghe meno blasonate.Gli utenti possono aiutarsi nelle scommesse live con la diretta TV, accessibile solo agli iscritti, attraverso la quale è possibile seguire le partite selezionate in live streaming.William Hill fa parte di quei siti scommesse sportive più longevi presenti sul mercato. Basti pensare che, ma è presente in Italia solo dal 2011. Tra i siti scommesse stranieri sicuramente è uno dei più importante ed influente, presente in tantissimi paesi del mondo. Il palinsesto sportivo consta di 21 sport ed il payout medio si aggira intorno al 94%. Elementi che lo rendono uno dei migliori bookmakers online., il tennis con il Roland Garros, gli ATP Challenger e tutti i grandi Slam, fino ad arrivare agli E-Sports e agli speciali TV.Offre un servizio di diretta streaming di match selezionati, naturalmente solo agli utenti iscritti sulla piattaforma.che possono superare anche quota 500 per il calcio. Inoltre il bookmaker inglese mette a disposizione tantissime promozioni ed iniziative non solo di benvenuto, ma anche periodiche come leBetclic è uno dei nuovi siti scommesse presenti sul mercato Italiano, fondato nel 2005.. Mancano le categorie come Spettacolo o Politica, ma d’altra parte ogni partita ha infiniti mercati di scommessa, oltre 300 per i match di calcio. Il payout può arrivare addirittura al 96% su determinati incontri popolari, uno dei più alti disponibili in rete. Inoltre vi èanche atipici sui quali scommettere come ad esempioUno dei pilastri del betting nostrano è Eurobet,o. Altrettanto completa è la piattaforma digitale che mette a disposizione un ampio palinsesto sportivo dove non mancano Cronaca e Attualità, Spettacolo e Politica e tanto altro. Il payout medio arriva anche al 95% mentre ciascun match può contemplare fino ad oltre 300 mercati.Gli aspetti più apprezzati dai giocatori di Eurobet, oltre ad un’ampia offerta di promozioni che siano di benvenuto o per gli iscritti,e su quote piuttosto alte.Un sito scommesseche si presenta ai suoi iscritti con una piattaforma di facile interazione, navigabile e semplice. Il palinsesto è ordinato e consta delle più importanti discipline sportive. Le quote rientrano nella media del mercato con una percentuale di payout intorno al 95%.Sulla piattaforma i giocatori possono trovare un focus sugli eventi live ai quali sono dedicate le sezioni Live Suite, Eventi Live e Multi Live dove non solo scommettere in diretta, ma anche seguire i match attraverso lo streaming o grafiche e statistiche.Sebbene il payout di Betfair risulti più basso se confrontato a quello di altri bookmakers con una percentuale del 93%,. Cos’è l’exchange? Si tratta semplicemente del noto Punta e Banca dove sono i giocatori a prendere il posto del concessionario. Il lato positivo del betting exchange è la possibilità di puntare su quote decisamente più alte.Anchecon appena 10 discipline sportive, ma l’offerta è bilanciata dalla presenza di numerose iniziative promozionali ed una diretta TV per seguire i match selezionati in diretta.Parlando di nuovi siti scommesse non si può non menzionare Planetwin365, punto di riferimento per tantissimi scommettitori. Con la sua caratteristica grafica nero e oro ed un gran numero di sport sui quali puntare, è uno dei bookmaker più utilizzati per il calcio.È proprio il calcio l’elemento di spicco della piattaforma: qui si può scommettere su tantissimi campionati e competizioni e su addirittura oltreper alcuni match. Le combinazioni disponibili sono quasi infinite, alcune delle più interessanti sonoNell’elenco dei siti scommesse nuovi compare anche Betway, fondato nel 2006 e da qualche anno disponibile nel nostro paese.con sport quali Calcio, Basket, Tennis, Football, ma anche Politica, Motori, Sport Gaelici e tanto altro. Gli incontri di calcio più blasonati presentano un payout medio del 95% con un buon numero di mercati di scommessa, seppur migliorabili.Uno dei siti AAMS italiani più completi è. La sezione cavalli, oltre ad offrire un bonus benvenuto dedicato, mette a disposizione tantissime gare sulle quali puntare sia in Italia che all’estero come le corse del Brasile, Gran Bretagna, Francia, Cile, Irlanda e così via. Alcune di queste possono essere seguite anche in diretta streaming.La sezione sport è suddivisa in diverse sezioni quali Last Minute, Top Calcio, Super Favorite e altre. Interessante è la Caratura che offre una schedina già compilata con la potenziale vincita puntando un minimo di 5€.Non può mancare una menzione in questa pagina a Sisal,. La piattaforma è stata recentemente aggiornata per assicurare una maggiore navigabilità agli utenti ed una grafica più accattivante.Gli sport disponibili sono quelli principali con una selezione indubbiamente ampliabile, mentre risulta interessante l’offerta di mercati di scommessa che possono superare anche lepiù importanti. Il payout medio è del 95% mentre non mancano nemmeno bonus e promozioni oltre al programma fedeltà My Sisal.Nella presente guida abbiamo elencato solo alcuni dei nuovi siti scommesse online disponibili in Italia con regolare licenza. L’elenco però non è comprensivo di tutti gli operatori presenti in rete e potrebbe rivelarsi a dir poco infinito. Come fare quindi a scegliere il miglior sito scommesse?: gli amanti dell’ippica probabilmente preferiranno Snai, Betflag o William Hill mentre gli appassionati delle combo opteranno per Lottomatica o Eurobet, e così via.Ogni singolo bookmaker presenta delle caratteristiche che lo rendono unico, dei dettagli, funzioni, strumenti e promozioni che lo differenziano dai suoi simili. Sono proprio questi gli elementi che abbiamo utilizzato per redigere una lista finale dei nuovi siti scommesse. Vediamoli nel dettaglio.Quando si cercano i nuovi siti scommesse online, il primo elemento da ricercare e prendere in considerazione è la licenza ADM (AAMS). Si tratta del dettaglio più importante che non può mancare su nessun bookmaker legalmente licenziato in Italia. La concessione, infatti,su un dato operatore garantendone dunque la sicurezza, il pagamento delle vincite conseguite, la casualità della generazione dei numeri (RNG), ed in generale un’esperienza di gioco responsabile grazie a strumenti quali l’autoesclusione, il supporto in caso di sviluppo di una ludopatia e numeri utili a contrastare la dipendenza.Come fare a distinguere i siti scommesse stranieri da quelli regolarmente licenziati in Italia? Semplice: i nuovi bookmakers AAMS riportano il numero di concessione nel footer della pagina.Il palinsesto sportivo è la raccolta di tutte le discipline sportive presenti su un dato sito scommesse.che raggruppa ogni campionato e lega nei rispettivi paesi in cui si svolgono. Conseguentemente, accedendo al campionato di riferimento, si possono visualizzare i match in programma.Un palinsesto sportivo ricco che comprenda non solo i principali sport ma anche le leghe minori e le discipline meno blasonate rappresenta un elemento di fondamentale importanza per valutare un bookmaker. Tutti i migliori siti scommesse sportive offrono un’ampia selezione di partite di calcio della Serie A, Serie B, Premier League, La Liga, ma anche leghe minori come la Championship inglese, la Copa Libertadores americana o la Liga de Fùtbol boliviana, giusto per fare un esempio.Nello scegliere i migliori nuovi siti scommesse sportive abbiamo analizzato il payout medio di ciascun operatore.. La quota è un elemento importantissimo per le nostre scommesse sportive: più alte sono le quote e più alta sarà la potenziale vincita conseguibile. Ecco perché scegliere un buon sito con quote alte permette di trarre il meglio dalla propria esperienza.Come fare a calcolare il payout? Nel mondo delle scommesse sportive si usa una formula semplicissima che consente di conoscere il payout di un dato match. Attenzione: un alto payout non vuol dire necessariamente una vincita più alta. Semplicemente rappresenta la percentuale di trattenuta del bookmaker, dunque minore sarà tale percentuale e maggiore sarà la convenienza per il giocatore. Ecco dunque la formula per calcolare il payout su un tradizionale 1X2