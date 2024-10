Skriniar rincara la dose: "Non sono felice della mia situazione al PSG"

non cambia versione e, anzi, rincara la dose. Il difensore slovacco è tornato a parlare dal ritiro della nazionale e, ai microfoni di Sport Aktuality ha ribadito di non essere felice al Paris Saint Germain dove Luis Enrique non lo vede e gli sta concedendo pochissimo spazio. Non a caso l'ex-Inter è oggi uno degli obiettivi di mercato di tantissimi club anche italiani, come ad esempio la Juventus, anche in vista di gennaio."Sto bene. La situazione è quella che è e non sono certo felice, ma l'unica cosa su cui posso influire è che continuerò ad allenarmi bene e a lavorare sodo".

"Se ne ho parlato con lui? No, perché l'allenatore non parla di queste cose. Certo, mi piacerebbe avere più opportunità, ma la squadra è formata dall'allenatore e io rispetto le sue decisioni"."Non posso controllare queste cose. Posso solo influire su quello che ho già detto, cioè mantenermi nella migliore forma possibile, allenarmi bene e, se si presenta l'occasione, cercare di coglierla e dimostrare a tutti che ho le carte in regola"."In estate c'erano molte opzioni perché mi era stato detto che non sarei stato utilizzato come la scorsa stagione. Insieme alla società, all'allenatore e al direttore generale, abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per me rimanere e lottare per una chance".