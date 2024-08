Slitta la chiusura del calciomercato? Ecco quel che filtra sulla nuova deadline

Redazione CM

26 minuti fa



30 agosto 2024: è questa la data annunciata come ultimo giorno della sessione estiva 2024, termine ultimo per la campagna di rafforzamento delle squadre italiane eccezion fatta per gli svincolati. La chiusura della finestra sarebbe prevista per le ore 20, ma emergono novità su un possibile slittamento.



NUOVO ORARIO? - Secondo quanto annuncia Sportitalia, infatti, la nuova chiusura slitterebbe di quattro ore, alla mezzanotte del 31 agosto. Una decisione che, se confermata, terrebbe aperto il mercato mentre a San Siro sarà in corso Inter-Atalanta, match di cartello della terza di campionato assieme a Juve-Roma del 1 settembre.