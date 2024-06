AFP via Getty Images

Il ct della, Francesco, ha parlato a Sky dopo la sconfitta ai supplementari in rimonta contro l'Inghilterra, costata l'eliminazione da Euro 2024 agli ottavi di finale."Merito dei ragazzi, perché hanno seguito alla lettera quello che gli avevo chiesto. Abbiamo concesso un po' nel secondo tempo, ma era prevedibile con una squadra di questo livello. Poi nei supplementari abbiamo giocato a una porta, li abbiamo tenuti lì, è un orgoglio tenere una squadra che oltretutto ha fatto ostruzionismo e vorrei anche dire che un minuto di recupero dopo l'ostruzionismo del portiere è veramente poco. Gli arbitri non mi sono piaciuti assolutamente, però sicuramente non abbiamo perso per questo. Abbiamo perso perché abbiamo avuto un paio di disattenzioni, ma chiaramente sono orgogliosissimo della mia squadra, perché abbiamo proposto calcio, abbiamo fatto una grandissima partita e penso che gli slovacchi sono orgogliosi di tutto questo".

- "Sapevamo che non dovevamo lasciare spazio tra le linee, perché Bellingham è un giocatore che tutti conosciamo, di una qualità enorme. Siamo stati bravi a stare stretti, a chiudere le maglie. Siamo ripartiti, abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo per chiudere anche la partita, o almeno andare sul 2-0. Peccato, perché dopo sarebbe stata un'altra partita"."Un orgoglio vedere una squadra del genere pensare solo a difendersi nei supplementari. Orgogliosissimo dei ragazzi, meritavamo di passare".