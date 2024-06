Slovacchia-Ucraina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(venerdì 21 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo E nella fase a gironi di Euro 2024. A sorpresa la nazionale allenata da Calzona ha battuto il Belgio, sorprendente anche la netta sconfitta dell'Ucraina con la Romania. Si gioca a Dusseldorf. Arbitra l'inglese Michael Oliver, assistito dai connazionali Stuart Burt e Dan Cook, con l'olandese Serdar Gozubuyuk quarto uomo e il tedesco Bastian Dankert al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Schranz nella Slovacchia e Konoplia nell'Ucraina. Mercoledì 26 giugno alle ore 18 nella terza e ultima giornata della fase a gironi la Slovacchia sfida la Romania, mentre l'Ucraina gioca contro il Belgio.

Partita: Slovacchia-Ucraina.Data: venerdì 21 giugno 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).Streaming: Sky Go, NOW.- Slovacchia-Ucraina viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata ad Antonio Nucera.SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Suslov, Bozenik, Haraslin. CT Calzona.UCRAINA (4-3-3): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Brazhko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. CT Rebrov.