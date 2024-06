Slovenia-Bulgaria: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ladel redivivo Josip Ilicic spara le ultime cartucce in amichevole contro laprima di dare il via alla sua esperienza a Euro 2024 in Germania. Una sola sconfitta per i ragazzi di Kek nelle ultime 11 partite, gran forma da conservare e alimentare proprio nell'ultima uscita prima della rassegna continentale.: Slovenia-Bulgaria: sabato 8 giugno15.00: Sky Sport Calcio: NOWLa partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky (canale Sky Sport Calcio). In merito alla copertura in streaming, sarà possibile seguire la gara attraverso l'app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

- La telecronaca su Sky sarà affidata a Filippo Benincampi.(4-4-2): Oblak; Stojanovic, Blazic, Bijol, Janza; Horvat, Gorenc Stankovic, Gnezda Cerin, Lovric; Ilicic, Sesko. Ct: Kek.(4-3-3): Mitov; Antov, Nedyalkov, Atanasov, Popov; Gruev, Kostadinov, Krastev; Delev, Despodov, Kirilov. Ct: Iliev.