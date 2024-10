Social Football Summit 2024: data, orario, dove si svolge e come acquistare i biglietti

Arriva il: tutte le informazioni su data, dove acquistare i biglietti e come partecipare all'evento.Torna puntuale l'appuntamento con il Social Football Summit, evento dedicato al mondo della Football Industry arrivato alla sua settima edizione.Il Social Football Summit è un'occasione unica di condivisione di contenuti innovativi, di formazione e di networking grazie alla partecipazione di professionisti, executives e decision makers in rappresentanza di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Brand, Media, Aziende e Startup.- La settima edizione del Social Footbal Summit si terrà, come lo scorso anno, allo Stadio Olimpico di Roma, martedì 19 e mercoledì 20 novembre 2024 con una due giorni ricca di appuntamenti.

- Ecco la lista degli speaker che si alterneranno sul palco di Social Football Summit 2024:Luigi De Siervo (Lega Serie A)Michele Ciccarese (Lega Serie A)Budreya Faisal (Banaat FC)Andrea Sartori (Football Benchmark)Cristiana Pace (Enovation Consulting)Caroline Carlin (Enovation Consulting)Carlo De MarchisKike LevyPaola MarinoneAlfonso BecerraFrancesca ButtaraMarina PreselloIvan OrtenziNicole Pike (YouGov)Jenny Morris Director City Football Leadership InstituteLeandro Petersen (AFA)- Per acquistare i biglietti dell'evento basterà cliccare sul sito e selezionare 'Buy Now/Acquista ora'.

Sarà quindi possibile acquistare tre diverse tipologie di biglietto in base alle esigenze:Digital Pass (25 euro)Delegate Pass (70 euro)Corporate Pass (350 euro)