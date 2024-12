Sogno e incubo, lo scivolone di Gerrard: mai il calcio fu tanto crudele con una delle sue leggende

MOURINHO, IL "CATTIVO" DELLA STORIA

Alla vigilia della 36esima giornata, con tre partite ancora da giocare, la classifica dice Liverpool 80, Manchester City 74 con una gara in meno. Se i Reds battono il Chelsea in casa, nelle ultime due hanno Crystal Palace e Newcastle. Sembra davvero l'ultimo ostacolo, e i Blues sono impegnati in semifinale di Champions League contro l'Atletico Madrid (0-0 all'andata, poi passeranno i Colchoneros che perderanno in finale contro i cugini del Real). Il Liverpool non perde dalla gara d'andata, il 29 dicembre del 2013, e siamo al 26 aprile 2014. Mourinho inoltre fa turnover, schiera otto giocatori diversi rispetto alla gara precedente e pare rinunciare a tutte le velleità di campionato. Ma è Mourinho.

Il secondo portiere del Chelsea di quegli anni, l'australiano Schwarzer, ha rivelato le parole dello Special One nei giorni antecedenti la sfida: "Voglio almeno due ammonizioni per perdita di tempo nei primi 45'; prendetevi il vostro tempo, non permettetegli di prendere ritmo, portateli fuori tempo, fate arrabbiare i tifosi". In pratica, Mou aveva deciso di mettere in campo un gioco mentale spietato per farla pagare a chi diceva che per Rodgers sarebbe stata una passeggiata di salute. Funzionò.

C'è anche un altro particolare da aggiungere: nell'estate del 2005, 9 anni prima, lo stesso Mourinho voleva fortemente Gerrard al Chelsea, nella sua prima esperienza sulla panchina di Stamford Bridge. "No, grazie, siamo campioni d'Europa in carica, rimango al Liverpool", la risposta di Stevie G dopo la rimontona di Istanbul che i tifosi del Milan non dimenticheranno mai. “Ha ragione – se la rise l'allenatore portoghese – ma tra dieci anni conteremo quanti trofei avrà vinto il Liverpool e quanti il Chelsea. E Gerrard avrà perso”. Nove anni dopo il Chelsea aveva vinto qualche Premier, una Champions League e un’Europa League. Il Liverpool ancora niente. E quel giorno, il 26 aprile 2014, è stato il culmine di questo dualismo.