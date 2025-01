Sogno e incubo, dalla Champions alla Serie B: il crollo della Sampdoria nella stagione 2010/11

BOSELLI NON LO SAPEVA – I quattro punti in due partite tra Bari e Brescia fanno tornare la Sampdoria sopra la linea di galleggiamento: 36 punti contro i 35 del Lecce terzultimo. Alla 36^ giornata, però, c’è il derby. Il Genoa ha la grande occasione di dare un colpo durissimo ai cugini, l’atmosfera in città è tesissima, i tifosi rossoblù non vedono l’ora di mandare in B i blucerchiati, tanto che deve intervenire anche la sindaca Marta Vincenzi a chiedere una sfida senza violenza. L’8 maggio il Luigi Ferraris è pieno, la Gradinata Nord si presenta con la coreografia “Non vi vuole la città, via da Genova la Samp”, mentre il Lecce, battendo il Napoli 2-1 con gol di Chevanton fa iniziare alla Sampdoria il derby in zona retrocessione. La partita è caldissima: la sblocca Floro Flores per il Genoa, al 66’ pareggia Nicola Pozzi. I calciatori rossoblù non sembrano intenzionati a ricercare il gol del vantaggio, ottenendo anche i fischi dei propri tifosi che vorrebbero un atteggiamento più propositivo e la partita scorre fino al 97’ in un’atmosfera surreale, con i rossoblù criticati dalla Nord perché “Buffoni, buffoni, un derby non si regala”. Fino al 97’ appunto. Milanetto verticalizza per Boselli, che si gira su Lucchini e calcia di interno sinistro dal limite dell’area: gol. È 2-1. Il Genoa vince il derby, la Sampdoria è quasi spacciata, mentre, fuori dallo stadio, mentre il pullman dei rossoblù lascia lo stadio, si sentono le note di un coro “Non lo sapeva, Boselli non lo sapeva”, come a insinuare che l’argentino non fosse a conoscenza di quello che, ai tifosi rossoblù, era sembrato un patto di non belligeranza. Infranto, con la sconfitta che mette una pietra quasi tombale sulla stagione blucerchiata.