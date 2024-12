Sogno e incubo, lo "Scudetto" della Reggina 2006/2007: come una squadra condannata si salvò da -11

I PROTAGONISTI – L’artefice della salvezza è Walter Mazzarri. Dopo l’Acireale, la Pistoiese e la promozione in Serie A con il suo Livorno, l’allenatore toscano si prende la scena. “E’ un sogno, quando mi sveglio vi dico come ho salvato la Reggina”, dice a caldo. Passerà, qualche settimana dopo, alla Sampdoria, poi al Napoli e in entrambi i casi farà meraviglie. Bene al Torino, da dimenticare invece i suoi più recenti trascorsi con Inter, Watford, Cagliari e il suo ritorno a Napoli. Senza i suoi bomber però il tecnico di San Vincenzo avrebbe potuto ben poco. Bianchi ne fa 18, Amoruso 17 per un computo totale di 35. Il primo è “creato” da Mazzarri. Nella stagione precedente aveva giocato solo tre volte da titolare, anche a causa di alcuni infortuni. Di lui si diceva solo un gran bene nelle giovanili dell’Atalanta e in Under 21 azzurra, in estate Rolando si guadagna la chiamata del Manchester City di Sven Goran Eriksson che lo paga 13 milioni di euro e gli dà la numero 10. Non segnerà mai più con quella continuità se non nelle stagioni in B con il Torino. Il secondo invece ha avuto una carriera tanto particolare quanto affascinante. Passato dal Padova alla Juventus da ragazzo, Nick prometteva di essere un giocatore costantemente nel giro della Nazionale. Eppure non vestirà mai l’azzurro pur segnando 113 reti in Serie A e finirà per giocare in ben 13 squadre, lasciando ovunque un bel ricordo. Amoruso è uno di quelli che resterà mentre la diaspora proseguì con gli addii di Lucarelli, di Tedesco, di Mesto e di Amerini e con il rientro alla Lazio per fine prestito di Foggia. Tra di loro oggi ci sono opinionisti, allenatori, addetti ai lavori nei settori giovanili, direttori sportivi, imprenditori. È altamente probabile che, tutti insieme, non si siano mai più ritrovati da quel pomeriggio in cui trasformarono l'intera città di Reggio Calabria in una festa a cielo aperto. L’autobus che gli fece fare il giro del capoluogo calabro ci mise ore per passare in mezzo alle ali di folla che si riversarono per le strade. Sembrava la Reggina avesse vinto lo Scudetto e un po’ forse era così. Sulle t-shirt che indossavano durante i festeggiamenti campeggiava la scritta: “dA non crederci”. Ognuno di loro fu insignito della cittadinanza onoraria di Reggio Calabria ma c’è da scommetterci che qualcuno di loro, anche a distanza di 17 anni, ancora stenti a credere all’impresa di quella squadra.