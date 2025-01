Sogno e incubo, la stagione 2001/2002 del Bayer Leverkusen: come perdere tutto in 11 giorni

LA CHAMPIONS LEAGUE – C’è un’altra finale infatti che aspetta il Bayer e questa è sì ai limiti del proibitivo. Si gioca il 15 maggio 2002, a 4 giorni da quella di Berlino. È la finale di Champions League contro il Real Madrid e Ballack e compagni ci arrivano con le ossa rotta, sconfitti in partenza. Lo sono nel morale dopo le due batoste ricevute, nello spirito e negli uomini, visti un paio di infortuni e di squalifiche che minano l’ambiente nelle ore precedenti al match di Hampden Park a Glasgow. Eppure, nonostante di fronte ci siano i Galacticos, c’è partita e ci sarà fino alla fine. A giocarsi la gara più importante dell’anno, il Bayer ci era arrivato al culmine di un’annata incredibile e di un percorso irripetibile. Uno dopo l’altro, i tedeschi avevano fatto fuori colossi candidati alla vittoria finale, il tutto nello stupore generale che si era poi tramutato in sostegno per la parabola dell’underdog. Partiti dai preliminari, Ballack e compagni avevano estromesso dal torneo, nel secondo gironcino, Arsenal e Juventus e poi Liverpool ai quarti di finale e Manchester United in semifinale. La finale fu vibrante e spettacolare: all’iniziale vantaggio di Raul aveva risposto l’incornata di Lucio, al capolavoro balistico di Zidane però non seppe replicare nessuno, nonostante le numerose parate nel finale del subentrante Casillas. Finì 2 a 1, fu la nona Champions League degli spagnoli e la terza cocente delusione in pochi giorni per il Neverkusen. Un colpo questo da ko. Non bastarono i 23 gol di Ballack in stagione, i guizzi di Neuville, le sgroppate di Lucio, le 77 reti in 34 gare di campionato: in 11 giorni si sgretolò ogni sogno di una squadra che sembrava essere la squadra del destino e invece era solo quella del destino avverso. Due mesi dopo gli stessi Ballack, Butt, Schneider, Ramelow e Neuville persero anche la finale dei Mondiali con la loro Germania contro il Brasile. Da lì a poco in tanti lasciarono la squadra. I primi furono lo stesso Ballack e Zé Roberto, passati al Bayern Monaco nella stessa estate; qualche anno dopo li seguì anche Lucio. Nel 2002/2003 la magia si spense: Toppmoller fu esonerato alla 21esima, sostituito da Horster, cui a sua volta subentrò Augenthaler. La squadra riuscì a strappare un affannato quindicesimo posto in Bundesliga, a quattro punti dalla retrocessione. Di titoli non se n’è vista l’ombra neanche negli anni a venire, fino allo scorso anno, al 2023/2024 quando, a 22 anni di distanza dal mancato Triplete, le Aspirine sono riuscite a portare a casa la loro prima Bundesliga. La squadra di Xabi Alonso ha condotto un campionato eccezionale, non venendo mai sconfitta e sbaragliando la concorrenza. Un trionfo replicato anche in DFB Pokal, vinta per la seconda volta nella storia, e nella Supercoppa tedesca, conquistata per la prima volta qualche mese dopo. I rossoneri erano arrivati anche in finale di Europa League, persa però per 3 a 0 contro l’Atalanta. Per sfatare la maledizione europea servirà ancora del tempo.