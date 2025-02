Sogno e incubo: l’Ajax 2018/2019, quando un manipolo di ragazzini incantò l’Europa

IL LASCITO – Come spesso succede in casi come questi in cui, quasi dal nulla, una squadra si afferma tra le big, è restare a questo livello che diventa la cosa più complicata. L’Ajax non ce la fece a causa soprattutto del mercato. Alla fine di quella stagione infatti i Lancieri furono presi d’assalto dai top club europei che li spolparono dei loro migliori talenti. Dolberg passò al Nizza per oltre 20 milioni, De Jong al Barcellona per 75 e De Ligt alla Juventus per 85. Salutarono anche comprimari come Wober e Sinkgraven e persino Schone (passato al Genoa in un'avventura dimenticabile). Furono sostituiti da Marin (ora al Cagliari), Lisandro Martinez, Edson Alvarez e Promes in una sessione che portò nelle casse degli olandesi un differenziale in positivo di 140 milioni di euro. Sul campo però i risultati furono ben diversi. Nell’annata successiva il campionato non fu assegnato a causa del Covid, con l’Ajax che era comunque primo insieme all’AZ nel momento dello stop. In Europa poi arrivarono un’eliminazione nella fase a gruppi della Champions League e un’altra nei sedicesimi di finale di Europa League contro il modesto Getafe. La magia era finita. Negli anni a venire se ne andarono anche tutti gli altri protagonisti di quella stagione. Van de Beek passò nel 2020 allo United per 45 milioni di euro, un flop clamoroso. Nel gennaio del 2022 Neres si accasò per 18 milioni di euro allo Shakhtar Donetsk ma dopo sei mesi decise di ripartire dall’Ucraina in guerra per andare al Benfica per 15 milioni. Andò un po’ meglio a Ziyech discreto tra Chelsea e Galatasaray. Tutti lasciarono l’Ajax per prendersi il mondo ma nessuno davvero ci riuscì, nemmeno i due più pubblicizzati come De Ligt e De Jong, frenati da infortuni, errori e mai davvero diventati tra i migliori al mondo nei loro rispettivi ruoli. In tanti hanno provato a decriptare l’enigma: perché giocatori che sembravano pronti a brillare ovunque si sono poi rivelati per lo più deludenti? Difficile svelare ancora oggi l’arcano, certo è che la magia che si creò, l’unione che quei talenti trovarono fu ben superiore alla semplice somma di ognuno di loro, un’alchimia che permise loro di brillare come mai più hanno fatto nel prosieguo delle loro carriere. Nonostante un ciclo brevissimo, aperto e chiuso in pochi mesi, quell’Ajax ha lasciato un segno. E lo ha fatto per il modo spensierato, libero, leggero e divertente con il quale giocava, con il quale è riuscito a mettere insieme talenti presi da ogni parte del mondo e con meno di 24 anni di media. La squadra di ten Hag seppe portare una ventata di freschezza, mostrare la bellezza del calcio quando lo si gioca a due tocchi, con l'obiettivo di divertirsi e divertire come se si trovasse a un torneo giovanile quando invece si stava destreggiando in Champions League e tutti gli occhi degli appassionati di questo sport, in tutto il mondo, erano prima al Bernabeu e poi allo Stadium. Non ci furono corazzate, fatturati o monte stipendi che tenessero, le imprese dell'Ajax a Madrid e Torino resteranno impresse anche più della disfatta nel finale con il Tottenham.