Sommer: "L'Italia non è in crisi, è merito della Svizzera se sono andati in difficoltà"

Il portiere dell’Inter e della, Yann, ha parlato in mixed zone dopo la vittoria per 2-0 ottenuta contro l'Italia e che ha qualificato la formazione elvetica agli ottavi di finale degli Europei 2024 eliminando gli Azzurri."Se mi aspettavo un’Italia così arrendevole? Io penso che noi abbiamo fatto veramente una bella partita, è stata dura per l’Italia entrare in gara perché noi chiudevamo tutti gli spazi, abbiamo giocato in modo aggressivo, con qualità quando avevamo la palla".“Vediamo passo dopo passo, adesso è importante continuare così, essere pronti per la nostra partita. Sappiamo che abbiamo le possibilità di fare bene”.

"No, io penso di no. È una grande Nazionale, credo che oggi abbiamo fatto una grande prestazione noi ed è stato difficile per l’Italia fare la loro gara. Conosco molti giocatori che erano in campo oggi e so che hanno tanta qualità", ha concluso.