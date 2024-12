Sorteggi Mondiali 2026, perché l'Italia è una X nelle urne e perché non è sicura del proprio Girone

AFP via Getty Images

che, nel 2026, si svolgerà in tre Paesi: USA, Canada e Messico. Sarà il primo torneo a 48 squadre e oggi ci sarà il sorteggio dei gironi delle eliminatorie europee, in cui gli Azzurri saranno una delle teste di serie.Durante i sorteggi, ci saranno gironi composti da solo quattro squadre: faranno sicuramente parte le quattro Nazionali che si qualificheranno alle semifinali della Nations League, ovvero le vincenti dei quarti di finale in programma a marzo (l’Italia giocherà contro la Germania).

Nel sorteggio odierno, dunque, ci saranno delle X, e una di queste riguarderà proprio l'Italia: le otto Nazionali che disputeranno i quarti di Nations League sono “sospese” e verranno inserite sia in un gruppo da quattro che in uno da cinque.