Soulé in partenza per Roma: FOTO e VIDEO

Redazione CM

12 minuti fa



Matias Soulé ha vinto il braccio di ferro con la Juventus. Il giocatore argentino voleva andare alla Roma e in questi minuti è in partenza per la capitale. Stasera l'arrivo, domani le visite mediche con i giallorossi. Il classe 2003 nella capitale ritroverà gli amici Dybala e Paredes con i quali si è sentito in questi giorni e che è andato a trovare più volte nella scorsa stagione durante il prestito a Frosinone. A proposito: l'avventura in gialloblù ha fatto decollare la carriera di Soulé, la squadra è retrocessa ma l'argentino è stato il migliore dei suoi impressionando osservatori da tutta Europa.



LE OFFERTE PER SOULE' - Nel mercato di gennaio l'argentino aveva ricevuto una super offerta dall'Arabia Saudita ma ha deciso di declinare la proposta, segno che per lui l'aspetto economico non è la priorità e che la volontà del calciatore era quella di continuare a giocare ad alti livelli. C'era il Leicester che aveva fatto un'offerta importante alla Juventus, voleva portarlo in Inghilterra e i bianconeri spingevano perché accettasse la proposta dalla Premier League. Ma non c'è stato nulla da fare, Soulé voleva solo la Roma.



SOULE'-ROMA, I DETTAGLI - La trattativa tra i due club non è duranta neanche troppo tempo, perché quando i bianconeri hanno ceduto alla volontà di Matias si sono seduti a parlare con la Roma trovando la quadra sulla valutazione e sugli altri dettagli legati all'operazione: Soulé arriva alla Roma per 26 milioni di parte fissa, alla quale si aggiungono 2 milioni di bonus facili e altri 2 più complicati da raggiungere, oltre al 10% sulla futura cessione che sarà destinato alla Juve.