Southampton - Lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Penultimo appuntamento prestagionale per la Lazio, il secondo in ambito internazionale. In trasferta contro gli inglesi del Southampton, neopromossi in Premier League, gli uomini di Baroni hanno bisogno di mettere altra benzina nelle gambe per avvicinarsi al meglio all'esordio in Serie A contro il Venezia domenica 18 agosto. Al St. Mary's Stadium allora il tecnico biancoceleste punterà, come lui stesso aveva detto dopo la precedente amichevole vinta contro il Frosinone, ad alzare i minutaggi in campo dei suoi uomini.C'è qualche speranza di rivedere almeno in panchina Mario Gila, che comunque partirà con la squadra per l'Inghilterra, mentre nuno Tavares e Castrovilli saranno a disposizione solo per la prossima partita contro il Cadice, l'ultima prima dell'avvio del campionato. Apprensione inoltre per Rovella, che ha svolto alcuni controlli alla Caviglia. Non dovrebbe comunque essere in dubbio la sua presenza tra i convocati.

Come le precedenti amichevoli, anche questa sarà trasmessa da DAZN, previa sottoscrizione dell'abbonamento al servizio, e da Lazio Style Channel, per il quale è richiesta la registrazione sul sito ufficiale del club biancoceleste. Il fischio di inizio è fissato alle 20:30 (ora italiana).McCarthy; Walker-Peters, Bella-Kotchup, Harwood, Sugawara; Alcaraz, Smallbone, Aribo; Sulemana, Armstrong, Diaz.Allenatore: Russel MartinProvedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Rovella; Tchaouna, Guendouzi, Zaccagni, Castellanos. Allenatore: Marco Baroni