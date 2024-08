Lazio, piace Cherki del Lione: può arrivare con lo sconto

AFP via Getty Images

Dopo aver salutato Ciro Immobile, subito protagonista in Turchia con gol e vittoria della Supercoppa al debutto col Besiktas, la Lazio sta cercando un nuovo attaccante. L'idea è quella di non prendere necessariamente una prima punta con le stesse caratteristiche dell'ex capitano, ma valutare anche giocatori duttili che possano giocare in più ruoli dalla trequarti in su.- Nonostante abbia vent'anni, ne fa ventuno il 17 agosto, è un giocatore con una discreta esperienza internazionale che ha segnato anche in Europa League e ha più di 15 assist in Ligue 1. In questi giorni è alle Olimpiadi con la Francia di Henry (stasera alle 21 la semifinale contro l'Egitto) e la. Nei giorni scorsi si è raffreddata la pista Borussia Dortmund, il club tedesco ha cambiato piano andando su altri giocatori.

- Cherki lì davanti può giocare in più ruoli, per Baroni sarebbe un jolly d'attacco da schierare sia sulla trequarti che qualche metro più avanti;. I biancocelesti ci pensano, è un profilo che piace e lo stanno valutando insieme ad altri nomi: Cherki è l'ultima idea per l'attacco della Lazio.

