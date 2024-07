Spagna, De La Fuente: "Il 50% di Mbappé può essere il 100% di chiunque altro. Ma i nostri sono i migliori"

AFP via Getty Images

, ct della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Euro 2024 contro la Francia:"Siamo una squadra nuova, con un allenatore diverso e idee diverse. Abbiamo chiaro il percorso e il diverso stile che vogliamo attuare. Volevamo dargli una piccola svolta incorporando calciatori con profili diversi. La visione non è né migliore né peggiore.- "Sono due grandi calciatori. Mbappé è eccezionale ma i miei calciatori sono i migliori. Questi tipi di calciatori sono imprevedibili. Il suo livello, 50%, può essere il 100% di qualsiasi altro. Possono permettersi di non essere in gioco e con due azioni, deciderlo. Mbappé è un super genio e una stella, proprio come gli altri giocatori in Francia. Cercheremo di ridurre al minimo le loro condizioni, indipendentemente da chi sarà in campo. Ho fiducia cieca nella mia squadra per una partita molto complicata che potrebbe essere una finale".

- "Abbiamo una materia prima che ti permette di giocare in un certo senso. Cerchiamo di massimizzare il potenziale della nostra squadra. Abbiamo giocatori molto veloci con la capacità di giocare uno contro uno e ci avvicinano al gol".