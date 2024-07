Deschamps sbotta: "Se il gioco della Francia vi annoia guardate qualcos'altro, va bene?"

AFP via Getty Images

Il ct dellaDidierha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima semifinale di Euro2024 contro la Spagna. I toni sono saliti quando all'ex Juventus è stato chiesto del gioco non proprio entusiasmante dei Bleus da parte di un collega svedese:E’ un Euro 2024 particolare per tutti, con un numero di gol inferiore rispetto al passato. Abbiamo la capacità di condividere emozioni, di rendere felici i francesi dei nostri risultati. Ora, se gli svedesi si annoiano, non mi importa molto”.

- “Tutte le squadre spagnole hanno avuto questa capacità di avere un centrocampista, spesso un trio, che offra grande padronanza tecnica. La Spagna ha un forte potenziale offensivo, ma anche il centrocampo è un punto di forza, con Rodri in particolare che è un giocatore fondamentale. È tutta la squadra che ha mostrato la migliore maestria dall’inizio della competizione e ha lasciato la migliore impressione nella maggior parte degli osservatori”.- "Il cambio col Portogallo? Veniva da quasi 110 minuti di gioco. Già ai supplementari per lui era un po’ complicato. Non ha senso che resti in campo se non ha buone sensazioni, anche se si tratta di Kylian. Abbiamo concentrato il lavoro sulla sua ripresa, anche se la scadenza era breve. Abbiamo fatto tutto, sono convinto che sia pienamente concentrato, come tutti i giocatori”.

- "Ho delle scelte da fare. Tutto dipende dalle situazioni della partita, in rapporto all’avversario. In una partita come quella di domani potrà essere importante”.- "È un portiere di altissimo livello, ha un'ottima presenza sulla linea di porta, è a suo agio in area, a terra. Non lo scopriremo oggi".