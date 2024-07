Spagna-Inghilterra: quanto vale vincere gli Europei?

Bonus partecipazione – 9,25 milioni

Vittoria nel girone – 1 milione

Pareggio nel girone – 0,5 milioni

Passaggio agli ottavi – 1,5 milioni

Passaggio ai quarti – 2,5 milioni

Passaggio alle semifinali – 4 milioni

Finalista sconfitta – 5 milioni

Vincitrice – 8 milioni

Quanto vale esattamente vincereLa finale è un discorso fra, che si giocheranno il trofeo a Berlino. Il Comitato Esecutivo della UEFA ha confermato non solo le cifre ma anche i criteri per la distribuzione: ciascuna nazionale, quindi anche l'Italia, ha incassato circa 9,3 milioni di euro solo come bonus partecipazione, con premi poi legati ai risultati. In particolare, le cifre sono state e saranno così distribuite:Complessivamente, quindi,, come fatto dall’Italia nell’edizione 2020, in aumento rispetto ai 25,5 milioni del Portogallo che alzò il trofeo nel 2016 in Francia. Dal 1996 a oggi (prima non erano previsti premi) l’Italia ha incassato in totale 90 milioni: solo la Spagna ha incassato di più (90,7 milioni), mentre con il successo a Wembley gli azzurri hanno superato Portogallo (88,7 milioni), Germania (81,2 milioni) e Francia (78,1 milioni).