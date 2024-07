Getty Images

le vittorie di Spagna (per 2-1 sulla Francia) e di Inghilterra (medesimo risultato sull’Olanda) hanno sancito le due finaliste per la manifestazione continentale. La finale di domenica (ore 14) sarà decisiva per scoprire chi sarà la nazionale successore dell’Italia sul trono d’Europa. Intanto, dopo le ultime indiscrezioni, la UEFA ha scelto la designazione arbitrale. Dunque,, la finalissima del 14 luglio - che andrà in scena all’Olympiastadion di Berlino -. Dopo l'autoeliminazione di Anthony Taylor a seguito della direzione disastrosa in Spagna-Germania, per accaparrarsi la direzione della finale il favorito era il polacco Marciniak - l'arbitro che ha diretto la finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Francia – ma, alla fine,, il direttore di gara dell’ottavo di finale tra Spagna e Georgia. Sfuma definitivamente, dunque, la possibilità di ritirarsi con la finale per Daniele Orsato.

Arbitro: François Letexier (Francia)

Assistenti: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (entrambi Francia)

4° ufficiale: Szymon Marciniak (Polonia)

Assistente di riserva: Tomasz Listkiewicz (Polonia)

Video Assistant Referee: Jérôme Brisard (Francia)

Assistente VAR: Willy Delajod (Francia)

Supporto VAR: Massimiliano Irrati (Italia)

Di seguito, la squadra arbitrale al completo che dirigerà l’incontro di Berlino: