Spagna, perché Cubarsì non è stato convocato per gli Europei

29 minuti fa



Ha fatto molto rumore il taglio del difensore classe 2007 del Barcellona Pau Cubarsì, sorprendente nel ritagliarsi un ruolo da protagonista nella stagione appena terminata. C'è chi chiede già la testa del ct De La Fuente per questa scelta, ma il motivo potrebbe andare ben oltre una semplice valutazione tecnica.



CINQUE CERCHI E CASO PEDRI - Cubarsì sarà una delle stelle della selezione spagnola Under 23 che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi; permettergli di giocare anche gli Europei vorrebbe dire esporlo allo stesso rischio corso, e pagato, dal centrocampista Pedri nel 2021, quando le tante partite giocate senza mai fermarsi, Europei ed Olimpiadi comprese, gli causarono una serie di infortuni che non aveva mai subito fino ad allora. Dalle parti della Ciutat Deportiva catalana non vogliono certo che la storia si ripeta.