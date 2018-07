A caccia della storia tra le mura amiche: alla Luzhniki Arena di Mosca Spagna e Russia si affrontano per il terzo ottavo di finale dei mondiali, con la squadra di Cherchesov in cerca di un'impresa storica.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Dallo scioglimento dell'Unione Sovietica, la Russia infatti non ha mai battuto la spagna, 2 vittorie e 4 pareggi con 10 gol concessi nelle ultime tre sfide (ultmio precedente nel novembre 2017, 3-3). Superare le Furie Rosse per accedere ai quarti di finale e continuare a sognare, ma l'avversario dei russi è tra i più ostici: la Spagna è imbattuta nelle ultime 23 partite con 15 successi conquistati, l'ultima sconfitta risale agli ottavi degli Europei contro l'Italia nel giugno 2016.



Fischio d'inizio alle 16, su Calciomercato.com la diretta di Spagna-Russia.