Spagna, si ferma Pedri: fuori per infortunio dopo 8’ contro la Germania

Parte col piede sbagliato la partita di, impegnato con lanella sfida contro la Germania, valida per i quarti di finale di Euro 2024. Il centrocampista del Barcellona è stato costretto a uscire per infortunio dopo meno di dieci minuti di gioco.Pronti via, neanche il tempo di partire e Pedri è subito vittima di un, che colpisce il centrocampista della Roja. Dopo qualche minuto in cui Pedri ha provato a stringere i denti, il ct De La Fuente ha dovuto ricorrere alla panchina. Dentro al suo posto Dani Olmo,

Spagna dunque in ansia per il suo gioiellino, in vista dell’eventuale semifinale che arriverebbe in caso di vittoria contro i tedeschi.